Rus devinden Türkiye kararı

Rus e-ticaret devi Ozon, Türkiye'de ofis açacaklarını ve müşterilerine geniş bir yelpazedeki Türk ürünlerine daha kolay erişim sağlamayı hedeflediklerini bildirdi. Şirket tarafından yapılan açıklamada, '