Rus devi açıkladı! 288 milyar metreküp doğalgaz...

Rus enerji şirketi Gazprom, doğal gaz ihracatının yılın 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37,4 gerilediğini duyurdu.

Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın 8 ayındaki doğal gaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 14,6 gerileyerek 288,1 milyar metreküpe düştü.

Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğal gaz ihracatı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 37,4 azalarak 82,2 milyar metreküp oldu.

Açıklamada, Avrupa'daki yer altı doğal gaz depolama tesislerindeki doluluk oranının en yüksek düzeyde sağlanmasının, sonbahar-kış döneminin enerji güvenliği açısından güvenilir bir şekilde geçilmesini garanti etmediğine işaret edildi.

Yılda yaklaşık 400 milyar metreküp doğal gaz tüketen Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'daki savaşla birlikte Rusya'dan doğal gaz akışının kesintiye uğraması ihtimaline karşı doğal gaz depolarını doldurmaya yönelik çalışmalar yapıyor.

AB Komisyonu'nun enerji biriminin Genel Müdür Yardımcısı Mechthild Wörsdörfer, bugün yaptığı açıklamada, Avrupa'daki doğal gaz depolarının yüzde 80 doluluk seviyesine ulaştığını bildirdi.