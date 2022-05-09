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TIMETURK / DÜNYA / Rus büyükelçiye kırmızı boyalı protesto

Rus büyükelçiye kırmızı boyalı protesto

Polonya'da aktivistler, Rusya'nın Varşova Büyükelçisi Sergey Andreev'e kırmızı boyayla saldırdı.

15 Saat Önce
2022-05-09 15:19:54
Rus büyükelçiye kırmızı boyalı protesto

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına karşı çıkan bir grup aktivist, Varşova'daki Sovyet asker mezarlığını ziyaret ettiği sırada Büyükelçi Andreev'e kırmızı boya attı.

Andreev'in yüzü, elleri ve giysisi kırmızı boyaya bulandı.

Ukrayna bayrakları taşıyan protestocular, Rusya karşıtı sloganlar attı.

Daha sonra güvenlik güçleri olay yerine intikal etti. .

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