Rus Büyükelçiliğinin bulunduğu sokağa `Zelensky` yazan tabela asıldı
ABD'nin başkenti Washington'da Rusya Büyükelçiliği binasının bulunduğu yolun kenarına, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki gösteren protestocular 'President Zelensky Way' yazan tabela astı.
2022-03-10 23:50:11
Washington'daki Rusya Federasyonu Büyükelçiliğinin girişine, bir grup gösterici tarafından "Başkan Zelenskiy'nin Yolu" anlamına gelen sokak tabelası asıldı.
ABD dışındaki bazı ülkelerde de Moskova'nın temsilcilik binalarının önünde benzer protestolar yaşandı.
Çeşitli ülkelerde göstericiler, Rus Büyükelçiliklerinin bulunduğu yollara "Ukrayna Kahramanları Sokağı" ve "Özgür Ukrayna Sokağı" gibi tabelalar yerleştirirken Ukrayna'nın ulusal sembolü Ayçiçek demetlerini, Moskova temsilciliklerini koruyan parmaklıklara bağladı. .
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