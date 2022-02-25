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TIMETURK / DÜNYA / 'Rus birlikleri Kiev'in merkezine doğru ilerliyor'

'Rus birlikleri Kiev'in merkezine doğru ilerliyor'

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, Rus askerlerinin Ukrayna ordusuna ait bazı araçları ele geçirdiğini ve başkent Kiev’e doğru hareket ettiğini bildirdi.

2 Saat Önce
2022-02-25 10:59:06
'Rus birlikleri Kiev'in merkezine doğru ilerliyor'

Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı Anna Malyar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus askeri birliklerinin Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine ait 2 aracı ele geçirdiğini ve askerlerin Ukrayna formasını giyerek Obolon Mahallesi'nden Kiev merkezine doğru ilerlediğini aktardı.

Malyar, "Onların arkasından Rus askeri kamyonlarının olduğu bir konvoy ilerliyor. Onlar mutlaka etkisiz hale getirilecektir.” ifadelerini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada da Ukrayna ordusunun hava kuvvetlerinin Kiev'in gökyüzünü koruduğu belirtilerek sabah saat 04.00'ten sonra Ukrayna hava savunma sisteminin başkent üzerine yapılan roket saldırılarını engellediğine dikkat çekilmişti.

Öte yandan Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Rusya'nın askeri operasyonunda bazı konutların roket düşmesi sonucu hasar aldığı belirtilirken, 8 sivilin yaralandığı açıklandı. Roket saldırıları sonrası Koshytsa Sokağı'ndaki hasar gören apartmanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kiev'de ve Lviv şehrinde sabah erken saatlerde siren sesleri ve art arda patlama sesleri duyulmuştu. .

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