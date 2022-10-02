Rus bayraklarıyla kutlayıp Fransız büyükelçiliğini bastılar! Burkina Faso’da ne oldu? Darbe içinde darbe

Son yıllarda sık sık darbe girişimleri ve askeri müdahalelerle gündeme gelen Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, önceki gün son bir yılda ikinci kez askeri darbeye maruz kaldı. Darbe sonrası göstericilerin kini Fransa’ya yöneldi, Ellerde Rus bayrakları taşındı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Son yıllarda sık sık darbe girişimleri ve askeri müdahalelerle gündeme gelen Batı Afrika ülkesi Burkina Faso, önceki gün son bir yılda ikinci kez askeri darbeye maruz kaldı. Yaklaşık 20 milyon nüfuslu ülke, bağımsızlığını kazandığı 1960'tan beri 10'a yakın askeri darbe gördü ve sık sık dış müdahalelere uğradı.

Terör olaylarının artmasının ardından Ocak 2022'de Yarbay Paul Henri Sandaogo Damiba'nın yönetime el koyduğu ülke, tüm yaptırımlara rağmen cuntayı sürdürdü. Damiba, sık sık ülkedeki güvenlik sorununu çözememekle suçlandı. Komşu ülke Mali'deki e1-Kaide ve DEAŞ bağlanlılı terörist grupların, 2O15'ten bu yana ülkenin kuzeyinde ve doğusundaki saldırıları, ülkeyi darbeye götüren sürecin omurgasını oluşturdu.

DARBE SONRASI ÖFKE FRANSA'YA YÖNELDİ

Darbe sonrası başkent Vagadugu'da bulunan Fransa Büyükelçiliği, darbe yanlısı göstericilerin saldırısına uğradı. Devrik lider Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın Fransız askeri üssüne sığındığı iddiaları sonrası darbe yanlısı göstericiler, Fransız Büyükelçiliğine saldırdı. Göstericiler, Fransa karşıtı sloganlar atarak elçilik binasına girmeye çalıştı. Elçiliğe giremeyen göstericiler, binanın giriş kısmını ateşe verdi. Darbeci askerler, devlet televizyonundan yaptıkları açıklamada, Damiba'nın Fransız askeri üssüne sığındığını ve karşı darbe planladığını ileri sürdü.

Fransız Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada ise iddialar yalanlandı. Fransa, yeni bir karşı saldırı girişiminde olduğu belirtilen Burkina Faso'daki devrik cuntacı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba'nın ülkedeki Fransız ordusuna bağlı askeri kampta himaye edildiği iddiasını reddetti. Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Fransa'nın Burkina Faso'da dünden bu yana devam eden olaylara karıştığı" ifadelerinin gerçeği yansıtmadığı savunuldu. Açıklamada, Burkina Faso'da Fransız askeri güçlerin bulunduğu kampta ve Fransa'nın Vagadugu'daki büyükelçiliğinde Damiba'nın hiçbir zaman ağırlanmadığı belirtildi.

RUS BAYRAKLARIYLA KUTLADILAR

Bu darbede de cuntacılar, seleflerini, 2015-2021 yıllarında binlerce kişinin ölümüne ve 2 milyon kişinin yerinden olmasına yol açan saldırıları bitirememekle suçladı. Yüzbaşı İbrahim Traore ve destekçileri, ocak ayında darbesini destekledikleri Damiba'nında ülke sorunlarında yetersiz kaldığını ileri sürerek yönetime el koyduklarını duyurdu ve anayasayı askıya aldı. Devrilen cunta lideri Damiba, 24 Ocak'ta, 2015'teilkkez demokratik seçimle iş başına gelen Roch Christian Kabore'yi devirmişti. Damiba da kendisini deviren Yüzbaşı İbrahim Traore gibi güvenlik sorunlarını bahane etmiş ve yönetime el koymuştu.

Uzmanlar ülkedeki son iki darbeyi Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde meydana gelen son yıllardaki askeri darbelerle ilişkilendirerek, ocak ayındaki darbenin Fransa, son darbenin ise Rusya destekli olduğunu belîrtiyor. Öte yandan dün darbenin ardından başkent Vagadugu'da kutlama yapan bazılarının ellerinde Rus bayraklarının olduğu görseller paylaşıldı.

Diğer taraftan İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) da Burkina Faso'daki darbeyi kınadı. .