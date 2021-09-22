Rus Basınından şok iddia: Fransa NATO’dan çekiliyor

Rus İzvestia gazetesinin iddiasına göre ABD-Fransa denizaltı skandalı, Paris'in NATO'nun askeri kanadından çekileceği belirtiliyor. Bir diğer idda ise Fransa’nın Türkiye korkusundan dolayı NATO’dan çekilmeyeceği yönünde.

Rusya'nın komünist rejimden beri devletin yarı resmi organı olan İzvestia gazetesi oldukça ilginç bir iddia ortaya attı. İzvestia Fransa'nın NATO'dan çakileceğini belirterek şu görüşlere yer verdi: Fransa, dış politika önceliklerini tartmalı ve Asya-Pasifik bölgesindeki yeni AUKUS ittifakı ve Amerika Birleşik Devletleri ile olan uyumsuzluğu göz önüne alındığında, diğer ülkeler arasında, Fransız Ulusal Meclisi'nin (parlamentonun alt meclisi) bir temsilcisi olan Rusya ile daha iyi ilişkiler kurmalıdır. ) İzvestia'ya anlattı. Paris'in NATO'ya katılımını gözden geçirmesi de mümkündür. Yine de Izvestia'nın röportaj yaptığı uzmanlara göre, Paris ile NATO müttefiki arasındaki ilişkilerde bir kopma olmayacak.



AUKUS üçlü savunma paktı, Avustralya, İngiltere ve ABD tarafından 16 Eylül'de duyuruldu. Belirtilen misyonu, Hint-Pasifik bölgesinde istikrarı korumaktır. Ancak uzmanlar, Izvestia'ya Çin'e karşı çıkma niyeti olabileceğini söyledi. Pekin'de yeni ittifaka tepki sertti.



Bu arada Fransa, yeni ittifakı kendi çıkarlarına zarar verici ve ihanetten başka bir şey olarak görmüyor. Fransa Ulusal Meclisi üyesi Benoit Simian, Izvestia'ya NATO'dan çekilmenin bir yanıt olarak göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Fransa'nın Rusya ile diplomatik ilişkilerini ve işbirliğini nasıl güçlendireceğini düşünmesi gerektiğine inanıyor.



Bununla birlikte, skandal ne kadar yankı uyandırsa da, Fransa ile NATO arasındaki ilişkilerde bir kırılma noktasından bahsetmek için henüz çok erken. Rusya Uluslararası İlişkiler Konseyi uzmanı Alexander Yermakov, Izvestia'ya yaptığı açıklamada, "Avustralya ile ilişkiler ve Hint-Pasifik'te Çin'i içeren ve Çin'e karşı Çin'e karşı büyük duvarın güçlendirilmesi, önümüzdeki on yıllar için ABD dış politikasının en önemli öncelikleri" dedi. . Avrupa, NATO ilişkileri ve Fransa'nın şikayetleri burada hiçbir şey ifade etmiyor ve bu açıkça görülüyor" dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.