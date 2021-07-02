Rus basınında Bayraktar depremi!

ABD ile Ukrayna'nın ortak yürüttüğü ve Rusya'nın 'provokasyon' olarak tanımladığı 'Sea Breeze' askeri tatbikatında Bayraktar rüzgarı esiyor. Ukrayna ordusunda heyecan yaratan Türkiye yapımı ileri teknoloji dronlar, Rus basınında panik yarattı.

Kremlin'in tüm tehdit ve uyarılarına rağmen Batı bloku ve Ukrayna askeri faaliyetlerini sürdürüyor. Moskova'da ise Ukrayna envanterine katılan Bayraktar'ların paniği sürüyor.

Rus medyasında çıkan haberlere göre, "NATO ülkelerinin ve Kuzey Atlantik İttifakı'nın müttefiklerinin askeri tatbikatları oldukça kışkırtıcı hale geldi."

Haber şöyle devam etti: Böylece, Rus karasularında meydana gelen bir dizi olaya ek olarak, tatbikat sırasında, Rus hava sahası sınırları yakınında faaliyet gösterebileceği iddia edilen Ukrayna Bayraktar TB2 saldırı uçağının dahil olduğu öğrenildi.

Şu anda Ukrayna'nın Sea Breeze-2021 askeri tatbikatlarında daha önce Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 saldırı insansız hava araçlarını kullandığı biliniyor.

Dronların sıradan keşif misyonları gerçekleştirmemesi dikkat çekti. Ayrıca dronların MAM-C füzeleri ile silahlandırıldığı gerçeğine de değinmemiz gerek.

SAVUNMA SİSTEMLERİ BAYRAKTAR'A KİLİTLENDİ

Öte yandan uzmanlar, Rus ordusunun Ukrayna hava sahasının sınırlarına yakın uçuşlarını neredeyse adım adım izlediğine dikkat çekiyor.

Rus basını, ileri teknoloji Bayraktar'ların Rus hava savunma sistemlerinin test edilmesi için hedef kitleme ve takip denemeleri yaptığını da yazdı.

UKRAYNA'DA BAYRAKTAR ŞOVU

Ukrayna Ordusu envanterindeki Bayraktar TB2 SİHA, Türkiye dahil 30'dan fazla ülkenin katılımıyla Karadeniz'de başlayan Sea Breeze2021 tatbikatında görüntülendi. Ukrayna'nın Türkiye yapımı ileri teknoloji TB2'yi ilk defa bu büyüklükteki bir tatbikatta kullandığı belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.