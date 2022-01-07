Rus basınına göre Kazakistan'daki olayların arkasında kim var?

Rus Siyaset Teknolojileri Merkezi'nden Aleksey Makarkin'e göre, Nazarbayev'in iktidarı tam anlamıyla bırakmaya bir türlü yanaşmaması da gerilimi tırmandıran faktörler arasında.

Kazakistan'daki hükümet karşıtı protestolar beşinci gününe gireren Rusça yayın organları gelişmeleri yakından takip etmeyi sürdürüyor. The Bell haber portalı siyaset bilimcilerin görüşlerini derledi.



Siyaset Teknolojileri Merkezi'nden Aleksey Makarkin, ekonominin istikrarlı bir seyir izlemediği ülkede hoşnutsuzlukların uzun zamandır birikmekte olduğunu ve halkın değişim istediğini söyledi. Makarkin'e göre, Nazarbayev'in iktidarı tam anlamıyla bırakmaya bir türlü yanaşmaması da gerilimi tırmandıran faktörler arasında.



Orta Asya uzmanı siyaset bilimci Arkadi Dubnov ise Kazakistan'da iktidarın "şizofreni derecesinde bölünmüş halde" olduğunu söyledi. Dubnov da iktidarın halkın değişim beklentisini iyi okuyamadığını düşünüyor. Siyaset bilimciye göre, Kazakistan'ın geleneksel olarak pasif tutum benimseyen etnik Rus nüfusu bu kez de olayların içinde yer almıyor.



Moskova Carnegie Merkezi'nden Temur Umarov, Rusya'da iktidarın bir süredir Kazakistan'daki iktidarın el değiştirmesi tecrübesini olası bir model olarak takip ettiğine dikkat çekiyor. Umarov'a göre, pek çok başka etkenin yanı sıra halkın geçiş sürecinin dışında bırakılması protestoları tetikleyen etkenler arasında. Umarov da meselenin tamamen "Kazaklar arası" bir mesele olduğu kanısında. Buna göre, protestoların arkasında Batıyı, Rusya'yı, ya da Çin'i aramak anlamsız.

Kaynak: turkrus.com

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