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Rus basını Türk SİHA’larını yazdı

Rus medyası, Türk SİHA’larını gündeminde tutmayı sürdürüyor.

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30.04.2021 19:14:23
Rus basını Türk SİHA’larını yazdı

Türkiye üretimi İHA/SİHA'lar, Suriye ve Libya'nın ardından Karabağ Savaşı'nda da başarısını tüm dünyaya göstermişti. Azerbaycan'ın cephedeki başarısının önemli etkenlerinden biri olarak gösterilen Türk SİHA'ları, özellikle Karabağ'daki kullanımının ardından dünya medyasının gündeminden düşmüyor.

Son olarak askeri konularda yayım yapan Rus Top War sitesi, Türk SİHA'larını, Türkiye'nin ürettiği yeni mühimmatlar üzerinden konu edindi. M5 dergisinin çeviri haberine göre, yazıda şu ifadeler kullanıldı:

"Hedefleri etkili bir şekilde yok ediyorlar"

"Türkiye'nin mevcut İHA'ları ve onlar için ürettiği silahlar son zamanlarda yaşanan çatışmalarda kendilerini kanıtladı. Bunlar çeşitli hedefleri minimum riskle etkili bir şekilde yok etmelerini sağladı. Türkiye bu konuda yeni ürünlerini geliştirmeye ise devam ediyor.

MAM serisi özellikle insansız hava araçlarında kullanılmak üzere Türk Roketsan tarafından geliştirildi. MAM-L, Türk SİHA'larının ana mühimmatı ve SİHA operasyonlarının da neredeyse tamamında kullanıldı.

"Yeni mühimmatları test ettiler"

MAM serisinin farklı taktik ve teknik özelliklere sahip sadece iki mühimmatı vardı. Üretici firma ise yeni bir modelin testlerinin başladığını duyurdu ve geçtiğimiz günlerde bu testlerde İHA Bayraktar Akıncı yeni üretilen bir MAM-T bombası ile hedefini başarıyla vurdu."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan