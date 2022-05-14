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Rus askerlerin cesetleri soğutucu vagonlarda

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik 24 Şubat’ta başlattığı savaşta ölen Rus askerlerin cesetleri, soğutucu vagonlarda bekletiliyor.

1 Saat Önce
2022-05-14 00:49:34
Rus askerlerin cesetleri soğutucu vagonlarda

Ukrayna'nın çeşitli kentlerindeki çatışmalarda hayatını kaybeden Rus askerlerin cesetleri başkent Kiev bölgesine getiriliyor.

Cesetler, kimliklerin belirlenmesi amacıyla biyolojik örneklerin alınmasının ardından buradaki soğutucu vagonlara yerleştiriyor.

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Olası talep doğrultusunda cesetlerin Rusya tarafına teslim edileceği belirtiliyor.

"Rus askerlerin cesetlerine sahip çıkıyoruz"

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı yetkilisi Vladimir Lyamzin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rus askerlerine ait cesetlerin, Kiev bölgesinde bulunan soğutucu vagonlarda korunduğunu belirterek, "Her gün buraya Rus askerlerin cesetleri getiriliyor. Kiev bölgesindeki 5 vagonda cesetler korunuyor." dedi.

Ukrayna'nın diğer bölgelerinde de benzer soğutucu vagonların bulunduğunu aktaran Lyamzin, talep üzerine cesetlerin Rus tarafına teslim edileceğini söyledi.

Uluslararası insani yardım normlarına uyduklarını ve bu nedenle cesetleri koruduklarını ifade eden Lyamzin, "Cesetlerden DNA'nın belirlenmesi için biyolojik materyaller alınıyor. Rusya'dan ziyade Ukrayna tarafı bu cesetlere sahip çıkıyor." ifadelerini kullandı. AA .

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