DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Lavrov'dan 'Karabağ' açıklaması: “Türkiye’nin çıkarlarını dikkate alıyoruz”
Trabzonspor'a sürpriz stoper: Joaquin Fernandez
Ahmet Şık'tan Bahçeli'ye suç duyurusu
AB, Almanya hakkında yasal süreç başlattı
TRT 4K frekans bilgileri | TRT 4K uydu frekansı 2021 | TRT 4K nasıl izlenir?
Karadeniz gazının satışında geri sayım başladı
Rus askerleri, YPG'nin döşediği mayından yaralandı
TOBB'dan 'Fahri Doktora' töreni duyurusu
MASAK’tan açıklama
Türkiye İtalya maçı ne zaman saat kaçta başlayacak?
Avrupa'da Türkiye hakkında çarpıcı anket!
Melih Altınok: Kıvırmaya başladılar
Hibe desteği ödemeleri başladı mı? Esnaf hibe desteği yattı mı?
'Türkiye'nin öncelikli sorunu partili cumhurbaşkanlığı sistemidir'
Kılıçdaroğlu'ndan Millet İttifakı açıklaması

Rus askerleri, YPG'nin döşediği mayından yaralandı

Suriye'de YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinin Dırbasiye bölgesinde devriyedeki Rus askerlerinin mayın patlaması sonucu yaralandığı belirtildi.

ABONE OL

Google News - Timeturk
09.06.2021 14:42:22
Rus askerleri, YPG'nin döşediği mayından yaralandı

Suriye'de YPG/PKK işgalindeki Haseke ilinin Dırbasiye bölgesinde devriyedeki Rus askerlerinin mayın patlaması sonucu yaralandığı belirtildi.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Türkiye sınırı yakınında yer alan Dırbasiye ilçesinde Rus devriyesi seyir halindeyken bir mayın patladı.

 YPG/PKK işgalindeki bölgede meydana gelen patlama sonucu yaralanan Rus askerleri, olay yerine yakın bir sağlık merkezine kaldırılarak tedavi altına alındı.

YPG/PKK'ya yakınlığıyla bilinen sosyal medya hesaplarında, yaralanan askerlere dair kareler paylaşıldı.

​​​​​​​Beşşar Esed rejiminin Haseke'deki Medya Ofisi Sorumlusu Fadıl Hammad da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayın mayın patlaması sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Rusya'dan konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

- Rusya'nın bölgedeki varlığı

Türkiye'nin YPG/PKK'ya karşı 9 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmasıyla ABD askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde boşalttığı bazı üslere Rus güçleri yerleşmişti.

Rusya, o tarihten itibaren Fırat Nehri'nin doğusunda YPG/PKK işgalindeki bölgelerde üs sayısını artırarak varlığını güçlendirdi.

Rusya'nın, Haseke, Rakka illeri ile Halep'in Münbiç ve Aynularab (Kobani) ilçelerinde YPG/PKK'lı teröristlerin işgalindeki alanlarda toplam 18 üs ve askeri noktada yüzlerce unsuru bulunuyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş