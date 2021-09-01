Rus askerleri, Esed rejiminin kuşattığı Dera'daki mahalleye girdi

Suriye'nin güneyindeki Dera kent merkezinde müzakereleri yürüten Deralı Merkezi Komite ile Esed rejimi arasında Rusya'nın ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşması uygulanmaya başlanırken Rus askeri polisleri Dera el-Beled Mahallesi'ne giriş yaptı.

Suriye'nin güneyindeki Dera kent merkezinde bölge halkı adına müzakereleri yürüten Deralı Merkezi Komite ile Beşşar Esed rejimi arasında Rusya'nın ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşması uygulanmaya başlanırken, Rus askeri polisleri il merkezinde 2 aydan fazla süredir abluka altında tutulan Dera el-Beled Mahallesi'ne giriş yaptı.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Dera el-Beled'deki Merkezi Komite ile Esed rejimi arasında Rusya'nın ara buluculuğuyla varılan 3 günlük ateşkes anlaşması uygulanmaya başlandı.

Esed rejimi Dera'daki sivil yerleşimlere saldırılarına ara verirken, bazı Rus askeri polisleri rejimin uzlaşı görüşmelerini yürüten askeri güvenlik heyetiyle Dera el-Beled Mahallesi'ne giriş yaptı.

Böylece mutabakat gereği mahalledeki bazı kişilerin hafif silahlarını rejim güçlerine teslim etme süreci başladı.

Rusya'nın ara buluculuğundaki ateşkes anlaşması

Deralı Merkezi Komite, rejiminin 68 gündür abluka altında tuttuğu Dera el-Beled Mahallesi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırması nedeniyle Rusya'nın ara buluculuğunda dün akşam saatlerinde yapılan görüşmenin ardından 3 günlük ateşkes anlaşmasını kabul etmişti.

Anlaşmanın detayları hakkında AA muhabirine konuşan Deralı aktivist ve gazetecilerin kurduğu Horan Özgürleri Topluluğu Sözcüsü Eymen Ebu Nokta, "Anlaşma gereği bu süre içerisinde Rusya destekli 8. Alay 3 askeri nokta kurmak için Dera el-Beled'e giriş yapacak. Bu noktalarda sadece 8. Alay ve Deralı askeri güvenlik mensupları bulunabilecek." demişti.

Ebu Nokta, mahalledeki 34 kişinin ellerindeki hafif silahlarını rejim güçlerine teslim etmeleri konusunda mutabakat sağlandığını vurgulayarak, ancak bu maddeyi kabul etmeyenlerin mahalleden çıkarılarak ülkenin kuzeyine göç etmeleri konusunda anlaşmaya varıldığını kaydetmişti.

Ancak mahalledeki diğer silahlı kişilerin de ellerindeki silahlarını teslim edip etmeyeceği konusundaki belirsizlik sürüyor.

Söz konusu maddelerin uygulanmasının ardından rejim güçlerinin de bölgeye 25 Haziran'dan bu yana uyguladığı ablukayı kaldıracağını dile getiren Ebu Nokta, mahalleyi kuşatan Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed komutasındaki 4. Tümen ve İran destekli grupların da bölgeden çekileceği konusunda anlaşmaya varıldığının altını çizmişti.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.