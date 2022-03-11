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Rus askerleri birbirini vuruyor

Ukrayna’nın güvenlik güçleri ve içişleri bakanlığı, yakalanan Rus askerlerinin görüntülerini kamuoyu ile paylaşmaya devam ederken, yaralı ele geçirilen bir Rus askerinin açıklamaları gündem oldu.

1 Saat Önce
2022-03-11 08:31:45
Rus askerleri birbirini vuruyor

Ukraynayı işgal eden Rus ordusunun saldırıları 16. gününe girdi. Savaşı durdurmak için yoğun diplomasi trafiği sürerken, Rusya'nın Ukrayna şehirlerine de yoğun bombardımanı devam ediyor. Harkov, Çernihiv, Sumi ve Mariupol kuşatılırken, Kiev'in kuzeybatısında çatışmalar ise yeniden şiddetlendi.

Bu arada yaralı ele geçirilen bir Rus askerinin açıklamaları ise gündem oldu.

Yaralı olarak yakalanan Rus askeri, sivilleri vurmak istemeyen Rus askerleri olduğunu söyledi.

Harkov yakınlarında yakalanan ve ayağından yaralı olan Rus askeri, kendisini bir Rus askerinin vurduğunu söyledi. 24 Şubat'ta Harkov'da sivillere ateş açmayı reddettikten sonra vurulduğunu söyleyen Rus asker sivillere ateş etmek istemeyen bir teğmenin de vurularak öldürüldüğünü dile getirdi.

Saldırı sırasında bir aileyi korumak istediklerini söyleyen Rus asker, saldırıda annenin öldüğünü ve 20'li yaşlarındaki kızın ise kurtarıldığını belirtti.

RUS TV'SİNDE SAVAŞ ELEŞTİRİLERİ ARTTI

Öte yandan Rusya içinde de savaşı eleştirenlerin sayısı artmaya başladı… Rusya devlet televizyonu Russia 1'in akşam saatlerinde en çok izlenen tartışma programına katılan bazı uzmanlar ve konuklar Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesini eleştirdi.

Bazı konuklar, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal için kullandığı “Nazileri temizlemek” ve “silahtan arındırmak” gibi söylemlere karşı çıkarken, Ukrayna'ya savaşın haklı bir yanı olmadığını söyledi.

Öyle ki bir akademisyen olan Semyond Bagdasarov, Ukrayna ile yaşanan gerilimin “Afganistan savaşından çok daha kötü” olduğunu söyledi. Uzman, Sovyetler Birliği'nin 1979'da işgal etmeye çalıştığını hatırlatırken, bu işgal yaklaşık 10 yıl sonra Sovyetler Birliği'nin geri çekilmesiyle ve başarısızlıkla sonlanmıştı.

Bagdasarov'un sözünü Putin'in kurmaylarından Vladimir Soloviev keserken, Moskova yönetimine yakın olmakla bilinen yapımcı Karen Shakhnazarov da “Bu savaş Rusya'yı daha da kapalı bir hale getirebilir” dedi. .

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