'Rus askerinin Belarus sınırındaki hareket yoğunluğu azaldı'

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Belarus toprakları üzerinde hareketinin yoğunluğunda önemli bir azalma gözlendiğini açıkladı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, savaşın 57. gününe ilişkin güncel veriler paylaşıldı.

Buna göre, Rus birliklerinin Ukrayna'nın doğusunda tam kontrolü sağlamak için Donetsk ve Luhansk bölgelerinde saldırı operasyonlarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, “Aynı zamanda Rus askeri teçhizatının Belarus sınırları üzerinde hareketinin yoğunluğunda önemli bir azalma kaydedildi” ifadesine yer verildi.

Bunun yanı sıra Ukrayna genelinde askeri ve sivil altyapıya yönelik bombalı saldırıların devam ettiği duyuruldu.

“Harkiv bölgesinin geçici olarak işgal edilen topraklarında, işgal birlikleri yerel halkın hareketini yasakladı, Ukrayna tarafından insani yardımın kente teslim edilmesini engelledi.”

"Herson bölgesinde erkekler seferber edildi"

Açıklamada, Rusya'nın Mariupol'ün tam kontrolünü ele geçirmeye çalıştığı ve kentteki liman ile Azovstal fabrikası alanında havadan saldırı gerçekleştirmeye devam ettiği dile getirildi.

İşgalciler tarafından Herson bölgesinde erkeklerin seferber edildiğinin bilgisi paylaşıldı.

“Mevcut bilgilere göre, 1 Mayıs itibariyle Herson'un Rus işgali altındaki kısmında sözde bir 'referandum' düzenlenmesi planlanıyor. 2 ila 10 Mayıs döneminde de nüfus sayımı.”

Açıklamada, karşı tarafın personel ve askeri teçhizatta önemli kayıplar vermeye devam ettiği, bugün Rus ordusunun Batı Askeri Bölgesine bağlı motorlu tüfek alayının komutanı Yarbay Denis Mejuev'in etkisiz hale getirildiği bildirildi. .