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Rus askeri güçleri, Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdi

Reuters'ın Ukrayna Nükleer Düzenleme Devlet Müfettişliği'ne dayandırdığı habere göre, Rus askeri güçleri Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya nükleer santralini ele geçirdi.

3 Saat Önce
2022-03-04 10:07:27
Rus askeri güçleri, Zaporijya Nükleer Santrali'ni ele geçirdi

Ukraynalı yetkililer, Zaporijya nükleer santralinin Rus güçleri tarafından ele geçirildiğini açıkladı.

Reuters'ın Ukrayna Nükleer Düzenleme Devlet Müfettişliği'ne dayandırdığı habere göre, Rus askeri güçleri Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporijya nükleer santralini ele geçirdi.

Yerel yönetimden bir yetkili sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Operasyon personeli güç ünitelerinin durumunu takip ediyor" diyerek, faaliyetlerin güvenlik gereksinimlerine uygun yürütülmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Ukrayna, Rus kuvvetlerinin bugün erken saatlerde santrale saldırdığını açıklamıştı. Saldırılar sonucu santral yakınında bulunan beş katlı eğitim tesisinde yangın çıktı.

Enerhodar'da nükleer santralde yangın
Radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadı

Zaporijya Nükleer Santrali basın servisinden yapılan açıklamada, santral sahasında yangın çıktığı bildirildi.

Yangının çıktığı santral alanında radyasyon seviyesinde bir değişiklik olmadığını duyuran Zaporijya Nükleer Santrali Basın Servisi yetkilisi Andrey Tuz, santral personelinin güvenliğin sağlanması için gerekenleri yaptığını aktardı.

Zaporijya Bölgesi Askeri İdare Başkanı Aleksandr Strauh ise yangının söndürülmesi için itfaiyecilerin santral sahasına girmesine izin verildiğini belirtti.

Ukrayna Devlet Acil Durumlar Servisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, yangının santralin dışında çıktığı belirtilerek üçüncü güç ünitesinin birleşik güç sisteminden bağlantısının kesildiği kaydedildi. Yangının kontrol altında olduğu belirtilen açıklamada, “Yangın nükleer santralin dışında, eğitim binasında çıktı.” denildi.

Santralde çıkan yangın söndürüldü. .

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