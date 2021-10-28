Rus askeri gözlemciden Bayraktar SİHA itirafı: Bunlarla başa çıkmak zor

Rus ANNA News köşe yazarı ve askeri gözlemci Akim Apachev, 'Türk SİHA'ları yüksek hassasiyetli ve çok etkili silahlardır. Hem Libya'da hem de Suriye'de Rus hava savunma sistemleri bu sorunla kolay başa çıkamadı. Bu araçlara karşı koyabilecekleri hiçbir şey yok' dedi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin, Donbas'ta Rus yanlısı ayrılıkçıların kullandığı bir obüsü Bayraktar TB2 SİHA ile vurma görüntülerini paylaşması Rusya'da endişeye yol açarken; Rus askeri gözlemci Akim Apachev ise, " Türk SİHA'ları "yüksek hassasiyetli ve çok etkili silahlar. Bunlarla başa çıkmak zor" dedi.

Rus haber sitesi ‘avia-pro', Türkiye'nin, Donbas'a yapılacak saldırılar için Ukrayna'ya 18 Bayraktar TB2 insansız hava aracı daha bağışladığını duyurdu.

Haber sitesi, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin, en az 30 Bayraktar TB2 saldırı uçağı ile donanmış durumda olduğunu belirterek, "Her ne kadar bu veriler için bir teyit olmasa da, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri baharda 18 Türk İHA'sını hizmete aldı. Şimdi bu, Ukrayna ordusuna milislerin savunma hatlarını ve pozisyonlarını tek bir büyük baskınla kelimenin tam anlamıyla yok etme fırsatı veriyor" dedi.

"RUSYA İÇİN DE MEYDAN OKUMA"

Rus ANNA News köşe yazarı ve askeri gözlemci Akim Apachev ise, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nde hizmette olan 30 şok insansız hava aracının varlığı hakkında bilgi verdi ve bunun sadece kendi kendini ilan eden Donbas cumhuriyetleri için değil, aynı zamanda Rusya için de ciddi bir meydan okuma olduğunu vurguladı.

"RUS HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ

TÜRK SİHALARLA BAŞA ÇIKAMADI"

Türk SİHA'larının yüksek hassasiyetli ve çok etkili silahlar olduğunu belirten Rus asker gözlemci Apacev, "Hem Libya'da hem de Suriye'de Rus hava savunma sistemleri bu sorunla kolay başa çıkamadı. Evet, Rus Silahlı Kuvvetlerinin bu "hava aracına" karşı koyabilecekleri hiçbir şey yok. Kendi tahminlerime göre, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri şu anda 30'dan fazla Bayraktar TB2 birimi ile donanmış durumda ve bu, her şeyden önce, yaklaşan olaylara bir şekilde tepki vermesi gerekecek olan Rusya için, hem Suriye'de hem de Donbas'ta ciddi bir meydan okuma anlamına geliyor" dedi.

UKRAYNA SİLAHLI KUVVETLERİ

STAROMARYEVA'YI ELE GEÇİRDİ

Bu arada Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, kendi kendine bağımsızlığını ilan eden Rus yanlısı Donetsk Halk Cumhuriyeti topraklarının derinliklerine doğru ilerlemeye başladığı ve Staromaryevka yerleşimini ele geçirmeyi başardığı bildirildi. Sahada ilerlemesini sürdüren Ukrayna ordusunun başarısındaki en büyük etkisi ise Bayraktar TB2 saldırı dronunun kullanılması olduğu dikkat çekildi.

ALMANYA, UKRAYNA'NIN DONBAS'TA

BAYRAKTAR KULLANMASINDAN RAHATSIZ OLDU

Öte yandan Almanya, Ukrayna'nın Rus yanlısı ayrılıkçıların işgali altındaki Donbas bölgesinde Bayraktar TB2 SİHA'ları kullanmasını eleştirdi.

Alman Bild gazetesine özel olarak bir açıklamada bulunan Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Ukrayna'nın İHA kullanmasının Minsk Anlaşmasına aykırı olduğunu belirtti.

Sözcü, Donbass'ta tüm tarafların İHA kullandığını ancak Minsk Anlaşmalarına göre bölgede İHA kullanabilecek tek gücün Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) olduğunu kaydetti.

Alman Dışişleri Sözcüsü tüm taraflara “gerilimi yatıştırma” çağrısında da bulundu.

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi ise Alman Dışişleri'nin açıklamasını eleştirdi.

Berlin Büyükelçisi Andrij Melnyk şu ifadelerle Alman Dışişlerine yanıt verdi:

“‘Ukrayna tarafı Dışişleri Bakanlığı'nın bugünkü uyarısını kesin olarak reddetmektedir. Eğer ülkemin toprakları gece gündüz ağır Rus silahlarıyla bombalanırsa ve siviller ve askerler öldürülürse meşru müdafaa hakkımız vardır.”

Büyükelçisi Melnyk, Alman hükümetinin “işgal altındaki topraklardaki dramatik durumla ilgili endişelerini ifade etmek yerine, Moskova'ya haddini bildirme çabalarını iki katına çıkarması gerek” dedi.

Berlin'in aynı zamanda Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından kullanılan “yabancı” İHA'lar hakkında yorum yapmaması ise sosyal medyada tepkilere yol açıyor.

DONBAS KRİZİ

Başkent Kiev'de, dönemin Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Avrupa Birliği (AB) Ortaklık Anlaşması'nı imzalamaması üzerine 21 Kasım 2013'te gösteriler başlamıştı.

Yanukoviç'in, gösterilerin büyümesi üzerine Şubat 2014'te ülkeden kaçmasının ardından ülkenin doğusundaki Donbas bölgesinin Donetsk ve Lugansk şehirlerinde Rusya yanlısı ayrılıkçılar sözde bağımsızlıklarını ilan etmişti.

Ayrılıkçılarla Kiev yönetimi arasında 2014'ten bu yana süren çatışmalarda, 13 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.