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Ruhani: Viyana'da anlaşma sağlandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer anlaşma müzakerelerinde ana yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşma sağlandığını, bazı detaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

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20.05.2021 14:00:19
Ruhani: Viyana'da anlaşma sağlandı

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden nükleer anlaşma müzakerelerinde ana yaptırımların kaldırılması konusunda anlaşma sağlandığını, bazı detaylarla ilgili görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

Ülkenin muhtelif bölgelerinde enerji alanında hayata geçirilen projelerin açılış törenine video yoluyla bağlanan Ruhani, İran ile 4+1 ve ABD arasında Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden müzakerelere ilişkin bilgi verdi.

Viyana'daki görüşmelerde karşı tarafın yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu aktaran Ruhani, "Bazı küçük detaylarla ilgili konuşuyoruz. Petrol, petrokimya, gemicilik, sigorta, merkez bankası ve tüm bankalarla ilgili yaptırımları kaldırmayı kabul ettiler ve bu iş tamam. Temel ve büyük adımı attık ve ana anlaşma sağlandı. Bazı konularla ilgili konuşmaya devam ediyoruz nihai bir anlaşmaya varmak için." ifadelerini kullandı.

"Mevcut hükümetin süresi dolana kadar yaptırımların ve koronavirüsün belini kıracaklarını" dile getiren Ruhani, "İthal ettiğimiz ve kendi ürettiğimiz aşılarla korona konusunda kısmi bir güvenceye kavuşacağız." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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