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Ruhani’den net mesaj: Viyana'daki müzakereler nihai anlaşmaya varana kadar sürecek

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Viyana'daki nükleer müzakerelere nihai anlaşma sağlanana kadar devam edeceklerini söyledi.

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Google News - Timeturk
23.05.2021 16:34:01
Ruhani’den net mesaj: Viyana'daki müzakereler nihai anlaşmaya varana kadar sürecek

Başkent Tahran'da düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Merkezi toplantısında konuşan Ruhani, Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sanayi alanındaki ilerleme ile ABD yaptırımlarını etkisiz hale getirdiklerini ve Washington yönetiminin Viyana'da devam eden nükleer müzakereler çerçevesinde yaptırımları kaldırmaya hazır olduğunu beyan ettiğini aktaran Ruhani, "Viyana'daki müzakereleri nihai anlaşmaya varana kadar sürdüreceğiz." dedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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