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Ruhani'den kriz çıkartacak ret!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke lideri Ali Hamaney'e bağlı Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) çıkardığı Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli şartları yeniden düzenleyen kararı reddetti.

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10.05.2021 16:29:51
Ruhani'den kriz çıkartacak ret!

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülke lideri Ali Hamaney'e bağlı Anayasayı Koruyucular Konseyinin (AKK) çıkardığı Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli şartları yeniden düzenleyen kararı reddetti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre Ruhani, 18 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı seçimlerine az bir süre kala AKK'nin Cumhurbaşkanı adaylığı için gerekli şartları yeniden düzenleyen kararına karşın İçişleri Bakanlığına "Anayasa'da yer alan mevcut şartların uygulanması" talimatını verdi.

AKK, geçen hafta aldığı kararla, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmak isteyen kişiler için yeni şartlar vazetmişti. Söz konusu kararda, Cumhurbaşkanı adayının "40-75 yaşlarında, devlet kademesinde yönetici pozisyonlarda en az 4 yıllık tecrübeye sahip, en az yüksek lisans düzeyinde öğrenim görmüş olması, asker ise en az Tümgeneral rütbesine sahip olması" gibi şartları taşıması gerektiği belirtilmişti.

AKK'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yaklaşık 40 gün kala aldığı bu karar, "aday adaylığını açıklayan bazı kişilerin önünün kesilmesi" olarak yorumlanmıştı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan