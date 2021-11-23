DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Destan dizisi Günseli Hatun kimdir? Destan'da Günseli Hatun'u kim oynuyor? Günseli Hatun'un gerçek adı ne?
Yazar Noah Gordon hayatını kaybetti
Fenerbahçe'den derbiye özel tişört: 'Bir oyuncu elendi'
Neslihan Acar kimdir? Neslihan Acar nereli?
Dünya yıldızları ev almak için birkaç saat çalışmaları yeterli
Yargıdan ''THK'' kararı: Kayyum heyetinin kararları iptal edildi
Altın'ın yükselişi durdurulamıyor! Gram altın 700 TL’yi aştı
Erdoğan'dan ''erken seçim'' açıklaması
AİHM'den Türkiye aleyhine ''15 Temmuz'' kararı
Trendyol Kara Cuma (Black Friday) indirimi ne zaman başlıyor? Trendyol Efsane Günler indirimi ne zaman bitiyor?
BAE Veliaht Prensi El Nahyan, yarın Türkiye'ye geliyor
Black Friday (Kara Cuma) kış indirimi ne zaman bitecek? Black Friday son gün ne zaman?
Gökyüzündeki gizemli ışıkları gören çift neye uğradığını şaşırdı
Dinamo Kiev - Bayern Münih maçını donmadan HD olarak izle!
2022 asgari ücret anket sonucu | 2022 asgari ücret zammı anketi sonuçları açıklandı mı?

TIMETURK / DÜNYA / Romanya kâbusu yaşıyor: Cesetler morglara sığmıyor!

Romanya kâbusu yaşıyor: Cesetler morglara sığmıyor!

Dördüncü dalganın vurduğu Romanya'nın başkenti Bükreş'te, hastanelerin morgları koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren hastalar için yeterli gelmiyor.

3 Saat Önce
2021-11-23 11:40:02
Romanya kâbusu yaşıyor: Cesetler morglara sığmıyor!

Bükreş Üniversite Hastanesi morgunda görevli hemşire Claudiu Ionita, bir dizi sedyenin önünde "Acımasız, amansız," diyerek iç çekiyor Her sedyede, siyah plastik bir torbanın içinde bir ceset yatıyor.

CNN'nin ziyaret ettiği 15 ceset kapasiteli morgtan aynı gün 41 cenaze çıkarılmış. Morga sığmayan cesetler ise dışarıdaki koridoru dolduruyor. O sırada morgdan, covid kurbanlarının kederli ailelerinin iniltileri geliyor.

YOĞUN BAKIM ÜNİTELERİ DOLDU

Bükreş Üniversite Hastanesi, başkentte Covid-19 hastalarını tedavi eden en büyük tıbbi tesis ve şu sıralar, ülkenin bugüne dek deneyimlediği en zorlu sağlık krizi olan dördüncü covid dalgasıyla mücadele ediyor.

Hemşire Ionita basına demecinde, "Bu işe başladığımda böyle bir şey yaşayacağımı hiç düşünmemiştim. Böyle bir felaketin olabileceğini, bütün aileleri mezarlarına göndereceğimizi hiç düşünmemiştim" diyor.

Birkaç kat yukarıda, hastanenin pandemi döneminde genişletilen yoğun bakım ünitesinde biri hariç tüm yataklar dolu. Bir hemşire, boş bir yatağın çarşaflarını değiştiriyor, yatak boş, çünkü onu işgal eden kişi morgda yatıyor.

AŞILANMA ORANLARI

Romanya, Avrupa'nın en düşük aşılama oranlarından birine sahip. Ülkenin geçen Aralık ayında başarılı bir aşı kampanyası başlatmasına rağmen, nüfusun ancak yüzde 36'dan biraz daha azı aşılandı.

Sağlık çalışanları ve yetkililer, bu düşük aşı oranını, yetkililerin şüphesi, derinden inanılan dini inançlar ve sosyal medya aracılığıyla yayılan yanlış bilgiler gibi faktörlere bağlıyor.

Ulusal aşı kampanyasını yürüten bir ordu doktoru olan Albay Dr. Valeriu Gheorghita ise "Gerçeklere bakın. Yoğun bakım ünitelerimiz hastalarla dolu. Bir sürü yeni vakamız var. Maalesef her gün yüzlerce ölüm oluyor. Gerçek bu ve ölen hastaların %90'ından fazlası aşısızdı" diyor.

AŞI KARŞITLIĞI

Ülkenin önde gelen yüksek profilli aşı karşıtlarından biri olan Romanya Senatosu üyesi Diana Sosoaca, halka yaptığı çağrılardan birinde, insanların kendi seçim bölgesindeki aşı merkezine girmesini engellemeye çalıştı. Facebook sayfasında paylaştığı bir video klipte "Çocuklarınızı seviyorsanız aşıları durdurun. Onları öldürmeyin!" ifadeleri yer alıyor.

DÖRDÜNCÜ DALGA

Alman Şansölye Angela Merkel, 22 Kasım'da partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınında "en çetin dalganın yaklaştığını" ve "daha sert önlemlerin alınması gerektiğini" söylemişti. Merkel, görülen bu son dalganın "bugüne dek görmedikleri kadar zorlu bir dalga olduğunu" sözlerine ekledi. Şansölye ayrıca, koronavirüs salgınına karşı önlemlerin yeterli olmadığını ve daha sert adımlar atılması gerektiğini belirtti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş