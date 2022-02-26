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Romanya, hava sahasını Rus uçaklarına kapattı

Romanya, hava sahasını Rus uçaklarına kapattığını duyurdu.

8 Dakika Önce
2022-02-26 21:38:46
Romanya, hava sahasını Rus uçaklarına kapattı

Romanya Sivil Havacılık Otoritesi'nden yapılan açıklamada, 22 Aralık 1976'da dönemin Romanya hükümeti ile Sovyetler Birliği arasında Bükreş'te imzalanan sivil hava taşımacılığına ilişkin anlaşmanın askıya alındığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin hava sahasının bugünden itibaren Rusya'dan acil ve insani yardım uçuşları hariç, transit de dahil tüm uçuşlara kapatıldığı bildirildi. AA .

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