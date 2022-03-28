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TIMETURK / DÜNYA / Romanya açıklarında deniz mayını imha edildi

Romanya açıklarında deniz mayını imha edildi

Romanya açıklarında, Ukrayna'nın Rus savaş gemilerine karşı Odessa’dan denize bıraktığı bir mayın imha edildi.

55 Dakika Önce
2022-03-28 17:03:19
Romanya açıklarında deniz mayını imha edildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bir balıkçı gemisinin ihbarı üzerine Capu Midia bölgesine yaklaşık 39 deniz mili uzaklığında mayın tespit edildi.

Açıklamada, mayınının bomba imha ekipleri tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgedeki mayın tarama gemisinin görevini sürdürdüğü kaydedildi. AA .

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