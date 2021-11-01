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Roma sokaklarında Kovid bitmiş
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TIMETURK / DÜNYA / Roma sokaklarında Kovid bitmiş

Roma sokaklarında Kovid bitmiş

G-20 zirvesini takip etmek üzere Roma’ya giden gazeteci Melih Altınok, pandemi sürecinde sağlık krizi yaşanan 3 milyonluk şehirden gözlemlerini paylaştı

3 Saat Önce
2021-11-01 22:51:28
Roma sokaklarında Kovid bitmiş

ROMA SOKAKLARINDA KOVİD BİTMİŞ

G-20 zirvesinin sıkı kovid tedbirlerine rağmen Roma çoktan "normal hayata" dönmüş durumda.

Ilık sonbahar havasında kentin meydanları, sokakları tıklım tıklım. Açık havada maske takan nerdeyse yok. İstanbul'da sokakta maske kuralına çok daha sıkı uyulduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

roma

Konuştuğum insanlar, tokalaşmak ya da yumruklaşma arasında kararsız kaldığımı görünce dostça ellerini uzatıp gülüyorlar. "Biz o işleri bıraktık" diye espri yapıyorlar.

Restoranlarda aşı kartı uygulaması devam ediyor ancak herkes bir kolayını bulmuş. Garsonlar da kimseyi fazla sıkıştırmıyorlar. Birkaç euro bahşişle de taksilerdeki üç yolcu sınırlamasını aşmak mümkün.

Sabah

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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