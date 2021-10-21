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TIMETURK / DÜNYA / Riyad sokaklarında ilginç misafir

Riyad sokaklarında ilginç misafir

Sosyal paylaşım siteleri, İsrailli Yahudi Haham Yaakov Israel Herzog'un Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad'da bir sokakta dolaşırken çekilen fotoğrafları ile bir video klibini yayımladı. Klipte, Haham Herzog, “Krallıkta “olmaktan mutluluk duyuyorum” diyor.

2 Saat Önce
2021-10-21 08:34:22
Riyad sokaklarında ilginç misafir

Suudi Arabistan ile İsrail arasında resmî bir normalleşme anlaşması olmamasına rağmen iki ülke arasındaki arasındaki ilişkiler her geçen gün artıyor.

Sosyal paylaşım siteleri, İsrailli Yahudi Haham Yaakov Israel Herzog'un Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir sokakta dolaşırken çekilen fotoğrafları yayınladıktan birkaç saat sonra yeni bir video klibi yayınladı.

Ekran Resmi 2021-10-20 20.40.38

Yayınlanan bu video klipte, İsrailli haham Herzog, bir arabada, kimliği açıklanmayan kişilerle birlikte görünüyor. Klipteki beyaz elbiseli kişinin ise Suudi iş insanı olduğu belirtildi.

Klipte Haham Herzog, "Barış size. Suudi Arabistan Krallığı'nı, Suudileri, Kral Selman'ı, Prens Muhammed bin Selman'ı ve herkesi kutsuyorum" diyor.

Haham Herzog, ayrıca, Krallıkta olmaktan mutluluk duyduğunu da ifade ediyor.

Ekran Resmi 2021-10-20 20.41.01

İsrailli aktivist Eddie Cohen ise, Twitter'daki kişisel sayfasında İsrailli hahamın Suudi Arabistan'da olduğunu gösteren yeni fotoğraflarını yayınladı.

Sosyal paylaşım siteleri, İsrailli Hahamın Suudi Arabistan Krallığı topraklarına İsrail pasaportu ile girdiğini öne sürdü.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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