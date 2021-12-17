Reznikov: Rusya’nın hedefi sadece Ukrayna değil

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in başlatabileceği savaşın nihai hedefinin Ukrayna olmadığını söyledi. Bakan Reznikov, “Biz, büyük Rus hırslarının sadece küçük bir parçasıyız.” dedi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda savaşın tüm Avrupa kıtasını etkisi altına alacağını belirtti. Politiko gazetesine konuşan Reznikov, “Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in nihai hedefi değil. Bizim topraklarımıza girdikten sonra o ‘Rusya'nın potansiyelini göstermek için' Rus ordusunu Avrupa'ya gönderir. Biz, büyük Rus hırslarının küçük bir parçasıyız; satranç tahtasındaki küçük bir kareyiz.” dedi.

Daha önce, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı geniş çaplı saldırı başlatma ihtimalini değerlendiren Bakan Reznikov, “Bu kanlı bir katliam olacak, Rus askerleri de evlerine tabutlarda dönecek.” ifadeleri kullanmıştı.

KırımHaberAjansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.