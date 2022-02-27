DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Rusya tehdit etmişti! Finlandiya ve İsveç Ukrayna'ya silah yardımı yapacak
Reznikov: Kahraman bir ordu görüyorum
Ukrayna'ya silah/mühimmat sevkiyatı başladı!
Kuleba: Rusya'nın ön koşulsuz görüşmek istemesi şimdiden bir zaferdir
THY'den Ukrayna'ya komşu ülkelere ek sefer
AB'nin Rusya'ya yeni yaptırımları duyuruldu
Pentagon: Ruslar hiçbir şehri ele geçiremedi
İnstagram Türk Takipçi ve Tiktok Takipçi Almanın Faydaları
AB hava sahasını Rusya'ya kapatıyor
Zelenskiy: Görüşmelerin sonuç vereceğine inanmıyorum
Rusya'nın saldırıları İstanbul'da protesto edildi
Suudi Arabistan yeni doğal gaz sahaları buldu
Dayton demokrasisi
Ukrayna'da 4 Azerbaycanlı hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük kargo uçağı Rus saldırısında yandı

TIMETURK / DÜNYA / Reznikov: Kahraman bir ordu görüyorum

Reznikov: Kahraman bir ordu görüyorum

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, yaptığı açıklamada, “Kiev’i 72 saatte ele geçireceğini söyleyenler nerede? Onları göremiyorum, onlar yerine kahraman bir ordu görüyorum” dedi.

17 Dakika Önce
2022-02-27 21:20:58
Reznikov: Kahraman bir ordu görüyorum

Bakan Reznikov, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ülkemizi ve dünyayı sonsuza dek değiştiren üç gün. 72 saat içinde Kiev'i ele geçirme sözü verenler nerede? Neredeler? Onları göremiyorum. Sadece kendilerini haklı çıkardıklarını duyabiliyorum. Bunun yerine kahraman bir ordu, sivil muhafızlar, korkusuz sınır muhafızları, özverili acil durum çalışanları, güvenilir polis memurları, yorulmak bilmeyen sağlıkçı melekler görüyorum. Görevini yapan herkesi görüyorum. Silaha sarılan binlerce yurttaşın toprak savunması ve savaşma düzeyine geldiğini görüyorum” dedi.

“ÜÇ GÜN ÖNCE İMKANSIZ OLAN YARDIM, ŞİMDİ GELİYOR”

Reznikov, Ukrayna olmadan Avrupa'nın asla güvende olmayacağını belirterek, üç gün önce imkansız olarak görünen yardımların artık geleceğini belirtti. Reznikov, “Bu ordu ve halkımız olmadan Avrupa asla güvende olmayacak. Biz olmadan Avrupa olmayacak. Bu nedenle, üç gün önce imkansız olan yardım şimdi geliyor. Karanlık dağılacak. Şafak yakındır” ifadelerini kullandı.

621b308f470a9b2af8b6c537 .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş