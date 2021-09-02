Reznikov: Hiçbir Ukrayna Cumhurbaşkanı Kırım’ı Rusya’ya bırakmaz

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya’nın Kırım’ı Donbas ile takas etme girişimlerini değerlendirdi.

Başbakan Yardımcısı Reznikov, hiçbir Ukrayna Cumhurbaşkanının bu tür bir takası kabul etmeyeceğini vurguladı. Bununla birlikte Başbakan Yardımcısı, Rusya'nın Donbas bölgesi yüzünden her yıl milyarlarca dolar kaybettiğine dikkat çekti.

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu Bakanı Oleksiy Reznikov, hiçbir Ukrayna Cumhurbaşkanının Kırım konusunda Rusya'ya taviz vermeyeceğini vurguladı. Liga.net haber sitesine konuşan Reznikov Rusya'nın daha önce Kırım'ı Donbas ile takas etme girişimlerde bulunduğunu belirtirken, “Ukrayna bunu hiçbir zaman kabul etmeyecek…Hiçbir cumhurbaşkanı, kim olursa olsun bunu kabul etmez. Bu imkansız” dedi.

“RUSYA, DONBAS'IN KENDİSİ İÇİN PAHALIYA MAL OLDUĞUNU ANLADIĞINDA ÇIKIŞ YOLU ARAMAYA BAŞLAYACAK”

Rusya'nın Donetsk ve Lugansk için her yıl yaklaşık 5 milyar dolar harcadığını ve uluslararası yaptırımların ülkeye her yıl büyük zarar verdiğini ifade eden Reznikov, “Ruslar çok pragmatik insanlar, iki yıldır onlarla müzakere ediyorum. Söz konusu toprakları elde tutmak onlar için çok pahalıya mal olduğunu ve hiçbir çıkarları olmadığını karar verirlerse bu durumdan çıkma yolları aramaya başlayacaklar. Tabii ki, itibarlarını kaybetmemek için uygun seçenekleri arayacaklar. Bu yüzden, geçiş döneminde istikrar sağlayacak bir tür uluslararası barışı gücü misyonunun bölgeye girmesine hazırlıklı olmalıyız. Ruslar, başka türlü topraklarımızdan çekilmeyi kabul etmeyecek” şeklinde konuştu.

KırımHaberAjansı

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.