Reuters: Washington, Ankara'nın Etiyopya'ya sattığı iddia edilen SİHA'lardan rahatsız

ABD makamlarının, Türkiye'nin Etiyopya'ya sattığı silahlı insansız hava araçları (SİHA) konusunda Ankara ile sorun yaşadığı bildirildi.

İngiliz haber ajansı Reuters'ın konuya vakıf kaynaklara dayandırdığı haberinde, Etiyopya'nın bu SİHA'ları isyancı savaşçılara karşı kullandığı konusunda artan oranda kanıtlar olduğu belirtiliyor.

Üst düzey bir Batılı yetkili, Washington'ın, satışlarla ilgili 'derin insani kaygılara' sahip olduğu ve bunun ABD'nin Addis Ababa'ya karşı uyguladığı silah kısıtlamalarına aykırı olabileceğini dile getirdi.

Etiyopya hükümeti ile ülkenin kuzeyindeki Tigray bölgesi yönetimi arasında bir yıldır devam eden savaş, binlerce sivilin ölümüne ve milyonlarca insanın yerinden edilmesine neden oldu.

Söz konusu kriz, Afrika'daki en kanlı savaşlardan biri olarak kabul ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Washington'ın Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi Jeffrey Feltman'ın geçen hafta Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında "Etiyopya'da silahlı insansız hava aracı kullanıldığı ve bunun sivillere zarar verme riskine dair raporları gündeme getirdiğini" söyledi.

Üst düzey bir Türk yetkili de Washington'un SİHA satışı nedeniyle duyduğu rahatsızlığı birkaç toplantıda kendilerine ilettiğini aktardı.

Etiyopya ordu ve hükümet yetkilileri, yorum taleplerine yanıt vermedi.

Avrupa, Afrika ve Asya'da birçok ülkeye insansız hava aracı satan Türkiye ise, 'Afrika'da istikrarı bozucu rol oynadığı' yönündeki eleştirileri reddediyor.

Ankara ayrıca krizin çözümüne yönelik müzakereleri teşvik etmek için Etiyopya'daki tüm taraflarla temas halinde olduğunun altını çiziyor.

Öte yandan merkezi hükümete karşı savaşan Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) dün, bulunduğu pozisyonlardan geri çekilme kararı aldığını bildirdi.

Beyaz Saray, Etiyopya krizine müdahil olanlara yaptırımın önü açtı

Beyaz Saray, eylül ayında istikrarı tehdit eden, krizi genişleten veya insani yardımları kesintiye uğratan politikalara dolaylı olarak dahil olanlara yaptırım uygulanmasının önünü açtı.

Bununla birlikte Reuters'a göre, uygulamaya konulan kararname kapsamında Türkiye'ye karşı adım atıldığına dair herhangi bir işaret bulunmuyor.

Hayata geçirilen kararnameyle geniş ekonomik yaptırım yetkisine haiz ABD Hazine Bakanlığı, Türkiye'ye yaptırım uygulanıp uygulanmayacağı konusunda yorum yapmadı.

Üst düzey bir Türk yetkili, dışişleri bakanlığının 2022 bütçe planlaması kapsamında drone satışlarının ABD dış politikasını nasıl etkileyeceği konusunun incelendiğini söyledi.

Aynı kişi, "ABD, Türkiye'nin drone satışlarından duyduğu rahatsızlığı bildirdi ancak Türkiye bu alanda kendi belirlediği politikaları izlemeye devam edecek." dedi.

Milli Savunma Bakanlığından bir başka üst düzey Türk yetkili, Ankara'nın herhangi bir ülkenin içişlerine karışma niyetinde olmadığını ifade etti.

İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye'nin Etiyopya'ya yaptığı savunma ihracatı, 2021'in ilk 11 ayında sıfırdan 95 milyon dolara yükseldi.

Etiyopya, droneları aktif olarak kullanıyor

Etiyopya'da savaşın sürdüğü cepheye yakın Gashena kasabası yakınlarında Etiyopyalı askerlerle bir mülakat gerçekleştiren Reuters, askerlerin, 'takviye birlikler eşiliğinde başlatılan son saldırı ve Tigray mevzilerini hedef alan insansız hava araçlarının kullanılmasının ve hava saldırılarının ardından sahada başarılı olduklarını' söylediklerini aktardı.

Etiyopya merkezli bir yabancı askeri yetkili, uydu görüntüleri ve diğer kanıtların insansız hava araçlarının kullanıldığına dair "açık bulgular" ortaya koyduğu ve tahminen 20 kadar SİHA'nın faal olduğunu söyledi.

Ancak söz konusu hava araçlarının kaçının Türk yapımı olabileceği bilinmiyor.

"Gözetleme dronları daha büyük bir etkiye sahip ve hayli katkı sağlıyor." diyen aynı askeri yetkili, gerilla tarzı çatışmada silahlı insansız hava araçlarının daha az kullanışlı hale geldiğini kaydetti.

Askeri yetkili, yabancı ülkelerin drone operatörleri de sağlayıp sağlamadığı sorusunu, "Türk personelin bir noktada burada olduğunu biliyorum." sözleriyle yanıtladı.

Türk ve Etiyopyalı yetkililer, drone satışını kamuoyu ile paylaşmadı ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı detaylı bilgi talebini de cevapsız bıraktı.

Etiyopya, Birleşik Arap Emirlikleri'nden de insansız hava araçları satın aldı.

Abu Dabi yönetimi, ABD'nin olası tepkisi endişesiyle konuyla ilgili yorum yapmıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Özel Temsilci Feltman'ın Ankara ziyareti sırasında, Türk yetkililere, Etiyopya'da 'tüm dış aktörlerin müzakereler için baskı yapma ve savaşı sona erdirme zamanı'nın geldiğinin altını çizdiğini dile getirdi.

Kaynak: Euronews Türkçe