Reuters: Türkiye, Paris İklim Anlaşması için 3,1 milyar euro kredi alabilir

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylayıp yürürlüğe kaymasının ardından, temiz enerji hedeflerine ulaşması için Dünya Bankası, Fransa ve Almanya'dan 3,1 milyar euroluk kredi almaya hazırlandığı bildirildi.

Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı onaylayıp yürürlüğe kaymasının ardından, temiz enerji hedeflerine ulaşması için Dünya Bankası, Fransa ve Almanya'dan 3,1 milyar euroluk kredi almaya hazırlandığı bildirildi.

Reuters'ın haberine göre, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı yürürlüğe koymasında bu kredi anlaşmasının etkili olduğunu ancak henüz son imzaların atılmadığını belirtildi. Kaynaklar kredinin 2 milyar eurosunun Dünya Bankası, yaklaşık 1 milyar eurosunun Fransa ve 200 milyon eurodan fazla bir kısmının Almanya tarafından verileceğini bildirdi.

Paris İklim Anlaşması geçen ay TBMM'de kabul edildikten sonra yürürlüğe girmişti. Türkiye, G20 ve OECD ülkeleri arasında anlaşmayı en son onaylayan ülke oldu.

Türkiye uzun yıllardır anlaşmayı yürürlüğe koymadan önce 'gelişmekte olan ülke' olarak yeniden sınıflandırılması gerektiğini savunuyordu. Gelişmekte olan ülkelere finansman, teknoloji transferi ve kapasite geliştirme imkanları sağlanıyor.

Reuters'a konuşan kaynaklar, 31 Ekim'de başlayacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesinde imzalanması planlanan mutabakat zaptı kapsamında, Türkiye'nin statüsü değişmese bile kredileri alacağını söyledi.

"Miktar ve yöntem üzerinde anlaşıldı, Türkiye bu yüzden onayladı"

Görüşmelerden haberdar olan bir kaynak, "Miktar ve yöntem üzerinde anlaşıldı, Türkiye Paris İklim Anlaşması'nı bu yüzden onayladı" dedi.

Reuters'ın konuştuğu dört yetkili ise, mutabakat zaptının tamamı üzerinde henüz uzlaşılmadığını ve bütün taraflar imzalayana kadar hiçbir şeyin kesin sayılamayacağını söyledi.

Reuters, yetkililerin, konunun hassasiyeti sebebiyle isimlerinin haberde yer almasını istemediklerini aktardı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın haber yayımlanırken henüz konu üzerine yorum yapmadığı da ajansın haberinde belirtiliyor.

Alman yetkili: Henüz ortada mutabakat zaptı yok

Haber ajansına konuşan Alman hükümetinden bir yetkili ise, 3.1 milyar euro rakamını doğrulamadı, görüşmelerin sürdüğünü söyledi. Kaynak, "Henüz ortada mutabakat zaptı yok" dedi.

Bir Dünya Bankası sözcüsü kredi desteği konusunda yorum yapmadı, ancak Türkiye'nin anlaşmayı onaylamasını memnuniyetle karşıladığını söyledi ve "Bu konuda etkili projeler aracılığıyla Türkiye'ye desteğimizi artırmaya hazırız" dedi.

Türkiye, Paris İklim Anlaşması'nı, 22 Nisan 2016 tarihinde New York'ta düzenlenen imza töreninde imzaladı, ancak geçen aya kadar meclisinde onaylamamıştı.

Kaynak: Dünya Gazetesi

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.