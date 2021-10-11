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TIMETURK / DÜNYA / Reuters’ta dikkat çeken 'Esed' analizi

Reuters’ta dikkat çeken 'Esed' analizi

Reuters'ın analizinde “Şam’la 10 yıldan uzun süredir devam eden iç savaşta Batı ülkeleri Esed’e karşı mesafesini korurken ABD’nin müttefiki de olan Arap ülkeleri, Şam’la ekonomik ve diplomatik ilişkileri geliştirmeye yavaş da olsa başladı” deniliyor.

2 Saat Önce
2021-10-11 12:14:23
Reuters’ta dikkat çeken 'Esed' analizi

Londra merkezli haber ajansı Reuters, Suriye'deki Esed rejimi yönetiminin 10 yılın ardından Arap ülkeleriyle yeniden diplomatik ilişkileri geliştirmesini ele alan bir analiz yayımladı.

Aydınlık'ın aktardığına göre Reuters'ın analizi “Şam'la 10 yıldan uzun süredir devam eden iç savaşta Batı ülkeleri Beşar Esed rejimine karşı mesafesini korurken ABD'nin müttefiki de olan Arap ülkeleri ise, Şam'la ekonomik ve diplomatik ilişkileri geliştirmeye yavaş da olsa başladı.” diyerek başlıyor.

"ARAP DÜNYASI ESAD'IN GÜCÜNE İNANIYOR"

Devamında şu ifadelere yer verildi:

"2000'den bu yana süren Beşar Esed yönetimi, Batı ülkeleri için hâlâ iç savaştaki katliamların sorumlusu olarak görülüyor. Ancak Arap ülkeleri artık Esad'ın gücünü koruyacağına inanıyor ve bu yönde adımlar atıyor. ABD'nin Afganistan'da yenilerek kaotik bir şekilde çekilmesi, Arap ülkeleri arasında kendi programlarını kendilerinin çizmesi gerektiği yönündeki inancı körükledi. Washington'ın gittikçe daha da artan ‘elini bölgeden çekme' yaklaşımı ve Çin'in bölgeye odaklanmasıyla birlikte Arap liderleri, artık kendi önceliklerini düşünmeye başladı. Bunların başında da yıllar süren çatışmalar ve nihayetinde Kovid-19 salgının yıkıp geçtiği ekonomilerinin düzenlenmesi geliyor.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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