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TIMETURK / DÜNYA / Reuters: Kiev'de topçu atışları duyuluyor

Reuters: Kiev'de topçu atışları duyuluyor

Reuters Haber Ajansı, topçu atışlarının Kiev merkezine yakın noktalardan duyulmaya başladığını açıkladı.

40 Dakika Önce
2022-02-26 05:49:09
Reuters: Kiev'de topçu atışları duyuluyor

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, ülkenin başkenti Kiev'in yaklaşık 20 kilometre güneyinde bulunan Vasylkiv kentinde şiddetli çatışmaların yaşandığını bildirdi.

Reuters Haber Ajansı, topçu atışlarının Kiev merkezine yakın noktalardan duyulmaya başladığını açıkladı.

Kiev'deki CNN ekipleri, cumartesi sabahı erken saatlerde şehrin batısında ve güneyinde şiddetli patlamalar olduğunu bildirdi. Hala karanlık olan gökyüzü, patlamalarla aydınlandı.

Ukrayna Devlet Özel İletişim Servisi, son 10 dakikada Shulyavka ve Hayvanat Bahçesi bölgesinde 50'den fazla patlama yaşandığını duyurdu.

Zelenskiy: Gece daha zor olacak, fırtına kopacak

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, videolu mesajında Bu gece gündüzden daha zor olacak. Gece şiddetli saldıracaklar, başkenti korumalıyız. Bu gece dayanmalıyız Kimse neden çocuk kreşlerinin ve sivil yerleşim yerlerinin bombardımanlarla vurulduğunu izah edemeyecek. Dünya liderleriyle Ukrayna'ya önemli yardımlar konusunda anlaştık. Bu gece çok geçecek. Kiev'i kaybedemeyiz" dedi. (TRTHaber, Reuters) .

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