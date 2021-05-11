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Reuters'in hedef tahtasına bağlı Fransız askeri fotoğrafı ortalığı karıştırdı

Kafasına siyah bir başlık geçirilen savaş pilotunun elleri ve ayaklarından bağlanıp hedef tahtasına konulduğu görüntüyü Reuters paylaştı, ortalık karıştı.

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Google News - Timeturk
11.05.2021 17:20:27
Reuters'in hedef tahtasına bağlı Fransız askeri fotoğrafı ortalığı karıştırdı

Bir ay içerisinde iki kez isimsiz subayların kaleme aldığı 'iç savaş' muhtıralarıyla sarsılan Fransa'da, bir savaş pilotunun Reuters haber ajansına sızdırılan görüntüleri gündemi alt üst etti.

Valeurs Actuelles adlı aşırı sağcı bir dergide hafta sonu yayımlanan ikinci muhtıraya bu kez kaç askerin imza attığı açıklanmadı ancak bildiri öncekinden farklı olarak dışarıdan imzaya da açıldı.

Fransa lideri Emmanuel Macron ve sivil yönetimin İslamcılığa karşı taviz verdiği savunulan bildiride, "Fransa'nın başarısız bir devlet olmasına izin vermeniz için mi savaştılar… Bir iç savaş çıkarsa, ordu kendi topraklarında düzeni koruyacaktır" ifadesi yer aldı:

"Hiç kimse bu kadar korkunç bir durumu istemez. Büyüklerimiz de (emekli askerler) istemez. Ama evet, Fransa'da iç savaş mayalanıyor ve bunu çok iyi biliyorsunuz."

Fransa gündemine bomba gibi düşen ikinci muhtıranın yanı sıra, bir savaş pilotunun 2019 yılında Hava Kuvvetleri'ne katıldığı gün çekilen görüntüyü Reuters haber ajansı yayınladı.

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Korsika Adası'nda eğitime başlayan genç pilot, kabul testinde bir hedef noktasına bağlandı. Gözleri bağlı olan pilotun üzerinden savaş uçakları uçtu ve başının hemen üzerindeki hedefe ateş açtı.

İsmi açıklanmayan pilotun avukatı Frederic Berna, Reuters'a müvekkilinin Solenzara Hava Üssü'ne Mart 2019'da gittiğini ve olay sırasında birçok jetin alçak uçuş yaptığını söyledi.

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Fransız hava kuvvetleri sözcüsü albay Stephane Spet, ordu içerisinde bir soruşturma başlattıklarını ve olayda sorumluluk taşıyanların cezalandırıldığını söyledi.

İKİNCİ MUHTIRA KİMLERE AİT?

Fransa'da ikinci muhtırayı kaleme alan askerlerin sayısı bilinmiyor. Mektubun yazarları kendilerini ordunun genç nesline hizmet eden askerler ya da aktif hizmet görmüş 'ateş kuşağı' olarak tanımladı.

Ayrıca söz konusu bildiriyi yazanlar Afganistan, Mali ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde görev yaptıklarını, yerel terörle mücadele operasyonlarına katıldıklarını vurguladılar.

İkinci muhtıra beklendiği gibi Fransız siyasetinden sert tepki aldı, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin mektubu 'Kaba bir manevra' olarak nitelendirdi ve ismini vermeyen imzacıları 'cesaretten' yoksun olmakla suçladı.

Savunma Bakanı Florence Parly ise, bildiriyi büyük bir siyasi oyun olarak değerlendirdi. Bakan Parly, Valeurs Actuelles dergisinde yayımlanan mektubun aşırı sağın retoriğini, referanslarını, tonunu hatta kelimelerini kullandığını belirterek, "Büyük bir siyasi komplo" dedi.

Fransa'da geçen ay yayımlanan ilk bildiride 20 emekli general ile 100 kadar muvazzaf subayın imzası vardı. Paris yönetimini hedef alan muhtıralara, 2022'deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaya hazırlanan aşırı sağcı lider Marine Le Pen sürpriz olmayan bir şekilde destek veriyor.

Milliyet

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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İHH Ramazan
İHH Ramazan