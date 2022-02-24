Reuters duyurdu: Ukrayna Rus uçaklarını düşürdü

Reuters, Ukrayna ordusunun, Lluhansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterini düşürdüğünü duyurdu.

İngiliz haber ajansı Reuters, Ukrayna'nın Luhansk'ta 5 Rus uçağı ve 1 Rus helikopterini düşürdüğünü duyurdu.

Ayrıca Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, yayımladığı yazılı açıklama ile, Rus ordusunun ülkenin doğusundaki birliklerini "yoğun bir biçimde bombalamaya" başladığını duyurdu.

Ordu, Kiev yakınlarındaki Boryspil Havaalanı da dahil olmak üzere diğer bazı havaalanlarına da füze saldırısı düzenlendiğini aktardı.

Açıklamada, Ukrayna hava kuvvetlerinin Rusya'nın saldırısına karşı cevap verdiğine ve püskürttüğüne işaret edildi.

Bu arada ordu, güneydeki Odesa şehrinde, Rus paraşütçü birliklerinin olduğu yönündeki haberleri de yalanlandı.

Rusya: uçağımız vurulmadı

Rusya Savunma Bakanlığı ise uçakların vurulduğu haberini yalanladı. Rusya'ndan yapılan açıklamada "Ukrayna sınır servisinin askerleri, Rus birliklerine karşı herhangi bir direniş göstermiyor. Ukrayna silahlı kuvvetlerinin hava savunma araçları bastırıldı. Hava üslerinin askeri altyapısı bozuldu Ukrayna toprakları üzerinde düşürüldüğü iddia edilen Rus uçağına ilişkin yabancı medyanın verdiği bilgiler gerçekle örtüşmemektedir." ifadeleri kullanıldı.

Rus yanlısı ayrılıkçılar: 2 Ukrayna uçağı düşürdük

Rusya destekli ayrılıkçılar da, Luhansk bölgesinde iki Ukrayna uçağı düşürdüğünü bildirdi. Rusya destekli ayrılıkçılar, ayrıca Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde iki yerleşim yeri olan Shchastia ve Stanytsia Luhanska'nın kontrolünü ele geçirdiklerini açıkladılar.

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