Reuters duyurdu: Rusya'dan Avrupa'ya misilleme

Rusya, yaptırımlara Avrupa'ya gaz akışını durdurarak cevap verdi. Gazprom sabah saatlerinde 'gaz akışı normal' açıklaması yapmıştı. Reuters ise son dakika kötü haberi verdi...

İngiliz Reuters Haber Ajansı'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, Rusya'nın Yamal Yarımadası'ndan Avrupa'ya gaz taşıyan boru hattında gaz akışı durdu.

Rusya'nın enerji devi Gazprom ise, saat 10:0 sularında yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının devam ettiğini söyledi.

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