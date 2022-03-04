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Reuters duyurdu: Rusya'dan Avrupa'ya misilleme

Rusya, yaptırımlara Avrupa'ya gaz akışını durdurarak cevap verdi. Gazprom sabah saatlerinde 'gaz akışı normal' açıklaması yapmıştı. Reuters ise son dakika kötü haberi verdi...

26 Dakika Önce
2022-03-04 12:24:59
Reuters duyurdu: Rusya'dan Avrupa'ya misilleme

İngiliz Reuters Haber Ajansı'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, Rusya'nın Yamal Yarımadası'ndan Avrupa'ya gaz taşıyan boru hattında gaz akışı durdu.

Rusya'nın enerji devi Gazprom ise, saat 10:0 sularında yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının devam ettiğini söyledi.

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