Reuters duyurdu: Rusya'dan Avrupa'ya misilleme
Rusya, yaptırımlara Avrupa'ya gaz akışını durdurarak cevap verdi. Gazprom sabah saatlerinde 'gaz akışı normal' açıklaması yapmıştı. Reuters ise son dakika kötü haberi verdi...
2022-03-04 12:24:59
İngiliz Reuters Haber Ajansı'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, Rusya'nın Yamal Yarımadası'ndan Avrupa'ya gaz taşıyan boru hattında gaz akışı durdu.
Rusya'nın enerji devi Gazprom ise, saat 10:0 sularında yaptığı açıklamada, Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz sevkiyatının devam ettiğini söyledi.
YORUMLAR (0)