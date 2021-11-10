DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yılbaşında en fazla ücreti hangi sanatçı alacak?
Türkiye ve dünyada geçen hafta en çok aranan altcoinler
Almanya'nın büyüme tahmini düştü
Hull City hangi ülkenin takımı? Acun Ilıcalı Hull City'e ne kadar ödeyecek? Acun Ilıcalı Hull City'i kaç paraya alıyor?
Rasim Topuz - Acıbadem Mobil Sağlık Genel Müdürü
Acun Ilıcalı'dan merakla beklenen fotoğraf geldi! 'Hayalim gerçekleşiyor'
Hull City nerenin takımı? Hull City Premier Ligde mi? Acun Ilıcalı Hull City'i aldı mı?
Türkiye'nin tohumları Afganistan'a ulaştı
'Yüksek ses' ile konuşma tartışması kanlı bitti
Benzine indirim mi geldi? Benzine ne kadar indirim geldi? 11 Kasım benzin ne kadar oldu?
NASA'dan sürpriz karar
Bakan Koca'dan başhekimlere ''nöbet'' mektubu
Dolar yeniden zirveye yaklaştı
2021 Efsane Cuma (Kara Cuma) indirimleri ne zaman? İndirim haftası ne zaman başlıyor? Black Friday ne zaman?
Sahneye başörtüsüyle çıkan Justin Bieber 'Müslümanlarla dalga geçmekle' suçlandı

TIMETURK / DÜNYA / Resmen duyurdular! S-550 geliyor

Resmen duyurdular! S-550 geliyor

Rusya, S-400'lerden sonra S-550 ismi verilen yeni hava savunma sistemi üzerinde çalışmalara başlandığını duyurdu.

3 Saat Önce
2021-11-10 11:36:29
Resmen duyurdular! S-550 geliyor

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkede S-550 adı verilen yeni hava savunma füze sisteminin geliştirilmekte olduğunu belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, "S-550 hava savunma füze sistemini geliştirme çalışmaları başladı" ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, 1-3 Kasım'da Soçi şehrinde yapılan toplantıda, yerel hava savunma ve füze sistemlerinin ileri düzeyde geliştirilmesinin önemine vurgu yaparak Rus ordusunun S-350, S-500 ve S-550 sistemleriyle donatılması gerektiğini dile getirdiği anımsatıldı.

Bakanlık, yeni sistemle ilgili herhangi bir detay vermedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş