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Rekabet Kurumu'ndan zincir market soruşturmasına ilişkin açıklama
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Rekabet Kurumu'ndan zincir market soruşturmasına ilişkin açıklama

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, '5 market ve 15 büyük tedarikçiye soruşturma açıldı. Birinci soruşturmanın sonunda yeni deliller ortaya çıktı' dedi. 5 zincir markete 2,7 milyar TL ceza verildiğini ifade eden Birol Küle, '2 market yargıya başvurdu, diğerleri de gidebilir' ifadelerini kullandı.

2 Saat Önce
2022-03-25 08:26:14
Rekabet Kurumu'ndan zincir market soruşturmasına ilişkin açıklama

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, A Para canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Birol Küle, market ve tedarikçilere yönelik soruşturmalarla ilgili konuştu, yeni bilgileri paylaştı..

3 BÜYÜK TEDARİKÇİ UZLAŞMAK İSTEDİ

Birol Küle, "3 büyük tedarikçi uzlaşma talebinde bulundu. Rekabet Kurulu kabul etmedi." dedi. Küle, "Devam eden 24 soruşturma var. Bizim bütün kararlarımız yargı denetimlerine açık. Çeşitli sektörlerde devam eden soruşturmalarımız var" ifadelerini kullandı.

5 MARKETE 2,7 MİLYAR TL CEZA

5 zincir markete 2,7 milyar TL ceza verildiğini ifade eden Birol Küle, "2 market yargıya başvurdu, diğerleri de gidebilir" dedi.

MARKETLERE YENİ SORUŞTURMA

15 büyük market ve tedarikçiyle ilgili soruşturma açıldı. Birinci soruşturmanın ardından yeni deliller ortaya çıktı. Birinci dosyadan daha ağır bir detaylar var elimizde.

MARKETLERE YÖNELİK HAMLELER NASIL YAPILIYOR?

Bize gelen şikayetler oluyor. Biz bunları ön araştırmayla değerlendirip yerinde incelemeler yapıyoruz. Sonra durum kurula geliyor ve soruşturma kararı çıkıyorsa soruşturma açılıyor.

GÜBRE SORUŞTURMASI SONA ERİYOR

Gübre soruşturmasında da sona gelindi. Temmuz veya Ağustos ayında sonuçlanacak. .

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