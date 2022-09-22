Rejimin “Dönün” yalanına inanan tutuklanıyor!

Medya üzerinden yurt dışındaki Suriyelilere “Dönün” çağrısı yapan Esed rejimi, geçtiğimiz haftalarda Türkiye’den ayrılıp Humus’un Avras köyündeki evlerine tekrar yerleşen ailenin tümünü tutukladı.

TIMETURK ­­­| HABER MERKEZİ

Bir yandan göçmenlerin dönmesi için sözde aflar çıkaran Suriye'deki Esed Rejimi, diğer yandan kendi kontrolu altındaki bölgelere dönenleri cezaevine atıyor. Rejim, geçtiğimiz haftalarda önce Türkiye'den ayrılıp Humus'un Avras köyündeki evlerine tekrar yerleşen ailenin tümünü tutukladı.

Bir yandan göçmenlerin dönmesi için sözde aflar çıkaran Suriye'deki Esed Rejimi, diğer yandan kendi kontrolu altındaki bölgelere dönenleri cezaevine atıyor. Rejim, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'den ayrılıp Humus'un Auras köyündeki evlerine tekrar yerleşen ailenin tümünü tutukladı. Yerel kaynaklar, Esed güçlerinin, akrabalarını ziyaret eden aileyi evlerine dönüş sırasında 5 üyesiyle tutukladığını bildirdi. Gözaltına alınanlardan anne, baba, bir genç kız ve iki çocuğun Humus merkezindeki 261 Askeri Güvenlik Şubesi'nde sorguya alındığı belirtildi. Yerel kaynaklar, ailenin akıbeti ile ilgili bir haber alınmadığını duyurdu.

Ailenin Humus'ta bir çiftlik sahibi olduğu, bölgeyi yöneten Hizbullah milislerinin bütün çiftliklere el koyarak tekelleştiği öğrenilirken, aileden de söz konusu çiftliği almaya çalıştıkları öğrenildi.

İLK VAKA DEĞİL!

Geçtiğimiz ay ise Muhammed Derbas isimli genç bir adam Türkiye'den Esed Rejimi'nin kontrolündeki Halep'e döndükten yaklaşık bir hafta sonra tutuklandı. Asker olmayı kabul etmediği için işkence altında hayatını kaybetti. Yerel kaynaklar, Derbas'ın kendisinden önce karısını ve çocuklarını Halep şehrine gönderdiğini, geldikten sonra tutuklandığını duyurdu. Talihsiz adamın naaşının, eşine siyah bir torba içinde teslim edildiği öğrenildi.

REJİM 135 BİN KİŞİYİ KAYBETTİ

Suriye Rejimi, resmi medyada mültecilere yönelik, sürekli ‘geri dönün' çağrısı yapıyor. Ancak Suriye'ye geri dönenlerin sayısı sürekli azalıyor. İnsan Hakları Suriye Ağı, 30 Ağustos Uluslararası Zorla Kaybedilenler Günü dolayısıyla Suriye'deki kaybedilenler hakkında yayınladığı 48 sayfalık raporda Esed rejiminin 135 bin kişiyi zorla kaybettiğini bildirmişti. Raporda Mart 2011 ile Ağustos 2022 arasında Suriye genelinde toplam 154 bin kişinin zorla kaybedildiği belirtilerek bunların 135 bininin Esed rejimi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Raporda bu durumun ‘insanlığa karşı işlenen bir suç' olduğu belirtildi. Raporda, Suriye'de kaybedilen insan sayısının 154 bin 398 olduğu, bu rakamın 5 bin 161'ini çocukların, 10 bin 159'unu ise kadınların oluşturduğu kaydedildi.