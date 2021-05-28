Rejim duyurdu: ''Esed devlet başkanlığı seçimini kazandı''

Suriye'de devlet başkanlığı seçimini, rejimin lideri Beşşar Esed'in kazandığı ilan edildi.

Esed rejiminin 26 Mayıs'ta Suriye'de halkın yarısından fazlasının katılamadığı devlet başkanlığı seçiminin sonuçları açıklandı.

Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre, rejimin Meclis Başkanı Hammode Sabbag, basına yaptığı açıklamada, Esed'in devlet başkanlığı seçiminde oyların yüzde 95,1'ini alarak kazandığını duyurdu.

Sabbag, halkın en az yarıdan fazlasının sandığa gitme imkanı bulunmayan ülkede, katılım oranının yüzde 87,64 olduğunu ileri sürdü.

Esed'in 13 milyon 540 bin 860 oy aldığını belirten Sabbag, 470 bin 276 oy toplayan adaylardan Mahmut Meri'nin oyların yüzde 3.3'ünü aldığını söyledi.

Sabbag, kamuoyunun tanımadığı diğer adaylardan Abdullah Sellum Abdullah'ın 213 bin 968 oyla, sonuçların yüzde 1,5'ni aldığını duyurdu.

Babası Hafız Esed'in ölümünün ardından 2000 yılında yönetimi devralan Esed'in, en son haziran 2014'te gerçekleştirilen sözde devlet başkanlığı seçiminde oyların yüzde 88,7'sini aldığı ilan edilmişti.

Suriye'nin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki halk, Esed rejiminin sözde seçimine karşı gösteriler düzenlemişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.