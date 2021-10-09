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Reisi: Afganistan'daki terör saldırıları ABD'nin işi
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Reisi: Afganistan'daki terör saldırıları ABD'nin işi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Afganistan'ın Kunduz vilayetinde cuma namazı sırasında camiye düzenlenen terör saldırısı nedeniyle ABD'yi suçlayarak 'Terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır.' dedi.

2 Saat Önce
2021-10-09 17:20:29
Reisi: Afganistan'daki terör saldırıları ABD'nin işi

Reisi, yayınladığı mesajda Afganistan'daki terör saldırısını kınayarak bunun Müslümanlar arasında ihtilaf çıkarmak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Terör saldırısında ABD'yi suçlayan Reisi, "Bu terörist ve tekfirci akımlar ABD organizasyonu ve desteğiyle büyümüştür. ABD, son yıllarda DAEŞ'in Afganistan'da faaliyetlerini artırması için zemin hazırladı. Bu terör saldırıları ABD'nin Afganistan'daki güvenlik planının bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın kuzeyindeki Kunduz vilayetinin Sayed Abad bölgesindeki Şiilere ait camiye dün cuma namazı sırasında düzenlenen bombalı saldırıda 46 kişinin yaşamını yitirdiği, 143 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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