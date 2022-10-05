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Referandum sonrası kritik gelişme! Putin yasayı imzaladı

Putin, Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgenin Rusya'ya katılımını içeren yasayı imzaladı.

9 Saat Önce
2022-10-05 11:20:30
Referandum sonrası kritik gelişme! Putin yasayı imzaladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk, Lugansk, Zaporijya ve Herson bölgelerinin Rusya'ya katılımını içeren yasayı imzaladı.

Yasaya göre Rusya'ya katılan yeni bölgelerin sakinleri Rusya vatandaşı olarak tanınırken, geçiş süreci 1 Ocak 2026'ya kadar tamamlanacak.

Putin imzaladığı bir kararnameyle de sözkonusu bölgelerin halihazırda başında yer alan yetkilileri seçimler yapılana dek geçici idareciler olarak atadı. .

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