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Rawat: Koronavirüs yaşama hakkı olan bir organizma

Hindistan'ın kuzeyindeki Uttarakhand eyaletinin eski başbakanı Trivendra Singh Rawat, koronavirüsün yaşama hakkı olan canlı bir organizma olduğunu söyledi.

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15.05.2021 17:22:35
Rawat: Koronavirüs yaşama hakkı olan bir organizma

Uttarakhand eyaletinin görevden alınan eski başbakanı Trivendra Singh Rawat, özel bir televizyona yaptığı açıklamada, “Felsefi açıdan bakılırsa, koronavirüs de canlı bir organizma. Bizler gibi onun da yaşamaya hakkı var” açıklamasını yaptı.

Rawat, “Ancak insanlar kendimizin en zeki canlı olduğunu düşünüyoruz ve onu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. O da sürekli olarak kendini mutasyona uğratıyor” diyerek insanların koronavirüsten korunmak için ondan daha hızlı ilerlemesi gerektiğini söyledi. 

Hindistan'ın ikinci COVID-19 dalgasıyla savaştığı bir dönemde, koronavirüs hakkındaki olağandışı açıklamaları nedeniyle Rawat sosyal medyada alay konusu oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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