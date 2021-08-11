Raşid Dostum 2001'deki katliamı savundu: Yine aynısını yapacağım

Özbek asıllı Afgan savaş ağası Abdurreşid Dostum, Afganistan'ın kuzeyine döndükten sonra dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Dostum, dün akşam Taliban'ın ilerlediği Mezar-ı Şerif'e gitti.

Dostum, burada kendisine yöneltilen soruları yanıtlarken 2001 yılındaki Deşt-i Leyli katliamına atıfta bulundu.

Bölgede Taliban'ı mağlubiyete uğratacaklarını ifade eden Dostum, "Tıpkı Molla Fazıl gibi. O nasıl bir akıbete uğramıştı?" ifadesini kullandı.

"O yıllarda yaşananlar tekrar yaşanacak"

Dostum, 2001'e atıfta bulunarak "o yıllarda olanlar tekrar olacak" şeklinde konuştu.

2001 yılında bölgede ABD güçleriyle beraber ilerleyen Raşid Dostum karşısında Taliban güçleri teslim olmuş ve Taliban mensuplarının serbest bırakılması için anlaşmaya varılmıştı. Bölgedeki Taliban birliklerine Molla Fazıl komuta ediyordu.

Savaş esiri olan binlerce Taliban mensubu Deşt-i Leyli katliamında öldürülürken, Molla Fazıl da ABD'ye teslim edildi ve Guantanamo'ya gönderildi. Molla Fazıl, 2014 yılında ABD ile Taliban arasındaki esir takasıyla serbest kaldı.

MepaNews

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.