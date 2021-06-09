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Rapor: Somali'den Etiyopya'ya paralı asker sevkiyatı

Birleşmiş Milletler (BM), Etiyopya'nın Tigray bölgesinde isyancılara karşı başlatılan operasyona Eritre kuvvetleriyle birlikte Somalili askerlerin de katıldığı bilgisini paylaştı.

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Google News - Timeturk
09.06.2021 12:11:27
Rapor: Somali'den Etiyopya'ya paralı asker sevkiyatı

BM Özel Raportörü Mohamed Abdelsalam Babiker tarafından hazırlanan raporda, Eritre'deki kamplarda eğitim alan Somalili askerlerin Eritreli askerlerle bölgede çatışmaya götürüldüğüne ilişkin bilgi alındığı kaydedildi.

Mogadişu hükümetinin çatışmaya soktuğunu reddettiği askerlerle ilgili raporda, ayrıca Aksum şehri etrafında varlık gösterdiği belirtildi.

Eritreli askerlerin bölgedeki varlığını öne çıkaran raporda, daha önce defalarca kez gündeme gelen insan hakları ihlallerine de yer verildi.

Etiyopya, Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı başlattığı operasyona Eritreli kuvvetlerin katıldığını reddetmiş ancak daha sonra bu kuvvetlerin varlığını kabul ederek geri çekileceklerini açıklamıştı.

Somali'de yüzlerce aile, Ocak 2021'de, Eritre'de eğitim verildikten sonra Etiyopya'da TPLF'ye karşı "paralı asker" olarak çatışmaya götürüldükleri iddia edilen çocukları için hükümeti protesto etmişti.

5 milyon kişi açlıkla pençeleşiyor

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed'le siyasi mücadele içinde olan TPLF, Kasım 2020'de bölgedeki ulusal ordu güçlerine saldırmıştı.

Etiyopya başlattığı geniş çaplı operasyonla Tigray eyaletinin başkenti Mekelle'yi ele geçirse de bazı bölgelerde çatışmalar halen sürüyor.

Komşusu Etiyopya'ya destek olmak için ülkeye giren Eritre kuvvetleri ile Etiyopya kuvvetleri, eyalette katliam, tecavüz ve işkence gibi çeşitli insan hakları ihlalleriyle suçlanıyor.

BM Dünya Gıda Programı (WFP), 1 Haziran'da bölgedeki nüfusun yüzde 91'ine denk gelen 5,2 milyon kişinin acil gıda yardımına muhtaç olduğunu aktarmıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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