DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
8 Mart Salı İSKİ su kesintisi | Sular ne zaman gelecek? Kağıthane, Şişli, Beyoğlu, Eyüp sular ne zaman gelecek?
MEB, yardımcı kaynak paketini yayımladı
Eski başbakan Timoşenko dünyaya seslendi: Ukrayna'ya yardım edin
Rusya açıkladı: Ukrayna'da 2 bini aşkın askeri tesis imha edildi
'Kılıçdaroğlu ülkesini değil kendi bekasını düşünür!'
İETT lise staj başvurusu 2022 | İETT staj başvurusu başladı mı? İETT staj başvurusu nasıl yapılır?
Zelenskiy'den Rusya'ya karşı yeni yaptırım çağrısı
Ünlü oyuncu evinde ölü bulundu
Ömür boyu nafaka kaldırıldı mı? Süresiz nafaka kalktı mı?
Bekir Bozdağ'dan 'iyi hal indirimi' açıklaması
Miçotakis'ten Türkiye'ye kritik ziyaret
Berat Albayrak'ın kitabının adı ne? Berat Albayrak kitap mı yazdı? 'Burası Çok Önemli' kitabının konusu ne?
Berat Albayrak kitap çıkardı: ''Ülke tarihinin en güçlü dönemine gireceğiz...''
Onur Nizamoğlu, Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi: Söylemi ete kemiğe büründürmek
8 Mart İETT otobüsleri ücretsiz mi? Bugün otobüs, metro, metrobüs bedava mı?

TIMETURK / DÜNYA / Ramazan Kadirov'dan Zelenskiy'e tehdit!

Ramazan Kadirov'dan Zelenskiy'e tehdit!

Putin'e yakınlığıyla bilinen Çeçen lideri Kadirov, Zelenskiy'i tehdit ederek 'Şansını çok zorlama' dedi.

3 Saat Önce
2022-03-07 10:12:03
Ramazan Kadirov'dan Zelenskiy'e tehdit!

Rusya'ya destek için Ukrayna'ya asker gönderen Çeçenistan Cumhurbaşkanı Kadirov, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i tehdit etti.

GÖREVİNİ DEVRETMESİNİ İSTEDİ

Rusya basınından Pravda'nın haberine göre Kadirov, Zelenskiy'e seslenerek görevini eski devlet başkanı Viktor Yanukoviç'e devretmesini istedi. Mesajında Gürcistan'ın eski lideri Saakaşvili'yi hatırlatan Kadirov, "Gerçekten korkuyla yaşayarak hayatının sonuna kadar Saakaşvili'nin izinden gitmek istiyor musun? Bu senin için en iyi seçenek olmaz, değil mi? Şansını çok zorlama. Ben seni bir başkan olarak görmüyorum ve o şekilde hitap etmiyorum. Yasalara göre Viktor Yanukoviç halen Ukrayna'nın lideri. Görevini ona ver ve kaderine razı ol" dedi.

"TEK ŞANSINI KULLAN YOKSA..."

Sözlerine devam eden Kadirov, " Rusya'ya güveniyorsan ve diyaloğa hazır olursan, o zaman sana doğru adım atmaya, sana sığınma hakkı vermeleri ve kendini kurtarman için Rusya Devlet Başkanı'ndan bizzat ricada bulunmaya hazırım. Bütün bunlar, şimdi beni dinlersen ve tek şansını kullanırsan mümkün olacak. Kaçacak bir yerin yok" ifadelerini kullandı. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş