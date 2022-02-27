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TIMETURK / DÜNYA / Ramazan Kadirov'dan Ukrayna açıklaması: Şoke olduk

Ramazan Kadirov'dan Ukrayna açıklaması: Şoke olduk

Rusya'ya destek için Ukrayna'da askeri harekatlara katılan Çeçenistan Başkanı Ramazan Kadirov, “Ukraynalıların bu kadar silahının olması karşısında şoke olduk.” dedi.

3 Saat Önce
2022-02-27 08:31:03
Ramazan Kadirov'dan Ukrayna açıklaması: Şoke olduk

Rusya'nın sınırları içerisindeki Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkanı Ramazan Kadirov, Çeçen milislerin Ukrayna'da konuşlandırıldığını söyledi ve Ukraynalıları hükümeti devirmeye çağırdı.

Yayınladığı videoda Kadirov, Çeçen birliklerinin şimdiye kadar hiçbir kayıp vermediğini ve Rus kuvvetlerinin başkent Kiev de dahil olmak üzere büyük Ukrayna şehirlerini kolayca ele geçirebileceğini, ancak görevlerinin can kaybını önlemek olduğunu söyledi.

"Ukraynalıların bu kadar silahının olması karşısında şok olduk. Ukrayna halkına karşı savaşmak gibi bir niyetimiz yok" ifadelerine yer veren Kadirov, Çeçen birliklerin şu ana kadar Ukrayna'ya ait bir askeri tesisi ele geçirdiğini ve hiçbir kayıp verilmediğini söyledi.

“Şu dakika itibarıyla tek bir zayiatımız veya yaralımız yok” diyen Kadirov, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna saldırısının doğru olduğunu ve her koşulda onun emirlerini yerine getireceklerini” kaydetti.

Kadirov ayrıca, "Ukraynalıların bu kadar silahının olması karşısında şoke olduk. Ukrayna halkına karşı savaşmak gibi bir niyetimiz yok" ifadelerine yer verdi.

Bu arada sosyal medyadan yapılan paylaşımlarda Rus yanlısı 141. Kadirov Motororize Alay komutanı Çeçen Magomed Tushaev'in, Kiev şehri çevresindeki çatışmalarda Ukrayna ordusu tarafından öldürüldüğü öne sürüldü.

Ekran Resmi 2022-02-27 09.19.09

Hackerlar, Çeçenistan hükümet sitesini çökertti

Öte yandan Rusya'nın yanında Ukrayna'da savaşan Çeçenistan'a bir darbe de hackerlardan geldi. Putin'in uydusu olmakla eleştirilen Ramazan Kadirov yönetimindeki Çeçenistan hükümetine yönelik tepkiler eyleme dönüştü.

Hacker grubu Anonymous, Çeçenistan hükümetinin internet sitesini çökertti.

BBC, söz konusu iddiayı kontrol ettiğinde, sitenin ulaşılamadığına dair uyarıyı görüyor.

Anonymous, Rusya'ya karşı Cuma günü “siber savaş” ilan etti. Bu kapsamda saldırılar düzenleyen grup, Rusya Savunma Bakanlığı'na ait sitenin de bir süreliğine devre dışı bırakmıştı.

Devlet kanalı Rusya Today de Savunma Bakanlığı'nın sitesinin yavaşladığını doğrulamıştı.

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