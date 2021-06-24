DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

ABD'de Kovid-19 salgınında son 24 saatte 369 kişi öldü
'Helal turizm konsepti otellere ilgi arttı”
Filistinlileri karşı karşıya getiren ölüm
Deplasman golü kuralı nedir? Deplasman golü kuralı kaldırıldı mı?
Kremlin: İngiliz savaş gemisi ‘bilinçli provokasyon’ yaptı
ABD istihbaratı: Taliban, 6 ay sonra Kabil'i ele geçirebilir
Honduras, Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı
Merkez Bankası rezervlerindeki artış sürüyor
Yıldırım: Ali Koç'u bu seyirci ile göndereceğim
40 milyon TL tartışmasında CHP’yi zora sokacak gelişme
Uğur Dündar'dan 'iddianame' açıklaması
Macron, ekonomiyi kurtarmak için AB’den borç para alıyor
Karamollaoğlu: Parti kapatmak yanlışları düzeltmez
Delta varyantının belirtileri neler?
Almanya vize başvurularını açtı! Vize şartları neler?

Rahipten mahkeme salonunda kezzaplı saldırı

Yunanistan'da kilise mahkemesinde yargılanan bir rahibin, kararın açıklanmasının ardından salonda bulunanlara kezzapla saldırması sonucu 7 piskopos, 2 avukat ve 1 muhafız yaralandı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
24.06.2021 13:32:11
Rahipten mahkeme salonunda kezzaplı saldırı

Yunanistan'da kilise mahkemesinde yargılanan bir rahibin, kararın açıklanmasının ardından salonda bulunanlara kezzapla saldırması sonucu 7 piskopos, 2 avukat ve 1 muhafız yaralandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina'da bir kilise mahkemesinde, uyuşturucu meselesine karışmakla suçlanan 36 yaşındaki rahip Theofylaktos Kombos'un disiplin duruşması görüldü.

Duruşmada kararın açıklanmasıyla birlikte rahip, yanında getirdiği iki şişe kezzabı salonda bulunanların üzerine fırlattı. Yunan polisi, kezzaplı saldırıda 7 piskopos, 2 avukat ve 1 muhafızın yaralandığını açıkladı.

Üç piskoposun, özellikle yüzlerinde oluşan yanıklar nedeniyle hastanede tedavi altında olduğu aktarıldı. Yunanistan Sağlık Bakanı Vassilis Kikilias, yaralıları hastanede ziyaret ederek birinin ameliyat için farklı bir hastaneye nakledileceğini kaydetti.

Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropoulou ise saldırıyı kınarken, Başbakan Kyriakos Miçotakis de Yunanistan Ortodoks Kilisesi lideri, Atina ve Yunanistan Başpiskoposu Ieronymosile ile görüştü. Saldırı nedeniyle "çok üzgün" olduğunu ifade eden Miçotakis, "devletin mağdurların hızlı iyileşmesi için mümkün olan tüm tıbbi yardımı sunacağına" dair söz verdi.

Yunan basınına göre kiliseden atılma riskiyle karşı karşıya olan rahip, uyuşturucu kaçakçılığına karışmakla suçlanıyor. Piskoposların, Haziran 2018'de 1.8 gram kokain bulundurduğu iddia edildikten sonra rahibin görevden alınmasını görüşmek üzere toplandıkları belirtildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş