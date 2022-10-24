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PYD, peçeyi yasakladı

Özerk Yönetim Eğitim ve Öğretim Kurulunca yayımlanan 10 numaralı genelgede okul ve okula ait müştemilat içinde kız öğrenciler için peçe giyilmesi yasaklandı.

3 Gün Önce
2022-10-24 15:28:40
PYD, peçeyi yasakladı

TIMETURK | HABER MERKEZİ

Suriye'nin kuzey ve doğusundaki işgalini sürdüren PYD yönetimi, aldığı kararla okullarda peçe giyinmeyi yasakladı. Özerk Yönetim Eğitim ve Öğretim Kurulunca yayımlanan 10 numaralı genelgede okul ve okula ait müştemilat içinde kız öğrenciler için peçe giyilmesi yasaklandı.

Genelgede ayrıca sınıflarda telefon kullanılması ve korku yayan davranışların da yasaklandığı bildirildi.

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