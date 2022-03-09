'Putin yenilgiyi asla kabul etmeyen biri, bu çok ürkütücü'

New York Times gazetesi yazarı Thomas Friedman, “Rusya'nın kendi başlattığı bir savaşı kaybettiğinde ne tür finansal ve siyasi şokların yayılacağını kafamdan bile geçiremiyorum. Çünkü Putin yenilgiyi asla kabul etmeyen bir adam' dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya işgali 14. gününe girerken, Putin'in Kiev yönetimine şartlarını kabul ettirmeden savaşı son vermeyeceği ileri sürülüyor. Amerikan basınında çıkan analiz haberlerinde, "Putin yenilgiyi aslan kabul etmeyen biri, bu çok ürkütücü" yorumunda bulunuldu.

New York Times gazetesi yazarı Thomas Friedman, Ukrayna'da beklemediği bir direnişle ve dünya çapında eşi görülmemiş bir yaptırım dalgasıyla karşılaşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha tehlikeli hale gelebileceğini ifade etti.

“Vladimir Putin'in Ukrayna'ya açtığı savaşın küresel piyasalarda yarattığı istikrarsızlığın ve jeopolitiğin zirveye ulaştığını umuyorsanız, umudunuz boşuna. Henüz bir şey görmedik” ifadelerini kullanan Friedman, “Putin, Ukrayna'da kalan tek seçeneğinin nasıl kaybetmek olduğunu tam olarak anlayana kadar bekleyin: Daha başında ve küçük ve biraz aşağılanmış veya çok daha sonra ve büyük ve derinden aşağılanmış.” ifadelerini kullandı.

New York Times gazetesi yazarı Friedman, “Dünyanın en büyük üçüncü petrol üreticisi olan ve yaklaşık 6 bin 000 nükleer savaş başlığına sahip olan Rusya'nın kendi başlattığı bir savaşı kaybettiğinde ne tür finansal ve siyasi şokların yayılacağını kafamdan bile geçiremiyorum. Çünkü Putin yenilgiyi asla kabul etmeyen bir adam"dedi.

Neden? Putin'in Ukrayna'ya giden yolu hakkında bir kitap yazan Amerikan Girişim Enstitüsü'nde bir Rusya uzmanı ve The Washington Post'a yazarı Leon Aron da, “Rus ulusal geleneğinin askeri geri adımları asla affetmez olduğunu kesinlikle bildiği için” dedi. Aron, "Neredeyse her büyük yenilgi radikal bir değişimle sonuçlandı" diye ekledi.

“Önümüzdeki haftalarda, Ukrayna'daki Putin ile en büyük sorunumuzun erken ve küçük kaybetmeyi reddetmesi olduğu ve diğer tek sonucun büyük ve daha geç kaybetmesi olduğu giderek daha belirgin hale gelecek. Ancak bu yalnızca onun savaşı olduğu ve yenilgiyi kabul edemeyeceği için, nükleer silah kullanmayı düşünene kadar Ukrayna'da savaşı daha da şiddetlendirme kararı alabilir." uyarısında bulunan The Washington Post'a yazarı Leon Aron, "Ukrayna'daki yenilginin Putin'in tek seçeneği olduğunu, sadece zamanlama ve boyutun söz konusu olduğunu söylüyorum? Çünkü tasavvur ettiği kolay, düşük maliyetli istila ve hayal ettiği Ukraynalılardan gelen ‘hoş geldin' partisi tamamen hayaldi ve bütün sıkıntı bu yanılgıdan başlıyor.” yorumunda bulundu.

Aron, “Putin, Ukrayna'nın bağımsız olma ve Batı'nın bir parçası olma isteğini tamamen hafife aldı. Bu arada kendi silahlı kuvvetlerini tamamen abarttı. Ukraynalıların ayakta kalıp savaşmalarını ve Başkan Biden'ın Rusya'ya karşı küresel bir ekonomik ve askeri koalisyonu harekete geçirme yeteneğini tamamen hafife aldı. Bu George H.W.'den bu yana kurulan en etkin koalisyon ve Bush, Kuveyt'i ele geçirme aptallığının bedelini Saddam Hüseyin'e ödetti" dedi.

The Washington Post'a yazarı Leon Aron sözlerini şöyle sürdürdü:

“Her yerde Ukraynalıların Rus işgaline karşı direnişi göz önüne alındığında, Putin'in karada askeri olarak “kazanması” için ordusunun Ukrayna'daki her büyük şehri bastırması gerekecek. Buna başkent Kiev de dahil,üstelik muhtemelen haftalarca süren şehir savaşı ve büyük sivil kayıplardan sonra., Hitler'den bu yana Avrupa'da görülmeyen savaş suçlarını işleyen Putin ve generalleri bunu yapabilir. Bu durum, Putin'in Rusya'sını kalıcı bir uluslararası parya yapacak.

“Dahası Putin, Rusya'nın nüfusunun kabaca üçte birine sahip olan ve pek çok sakini Moskova'ya düşman olan başka bir ülkenin kontrolünü nasıl sürdürebilir? Muhtemelen orada konuşlandırdığı 150 binde fazla askerin her birini (daha fazla değilse) sonsuza kadar Ukrayna'da tutması gerekecekti.

Putin'in Ukrayna'da sürdürülebilir bir şekilde kazanmasının hiçbir yolu yok çünkü bu onun olduğunu düşündüğü ülke değil. Putin, Ukrayna'nın sadece “Nazi” liderliğinin hızlı bir şekilde başının kesilip, Rusya Ana'nın kucağına dönmeyi beklediğine kendisini inandırmıştı.

Bu yüzden ya şimdi kayıplarını kesip bağrına taş basarak işgali sonlandırır (ve Rus ekonomisini yerle bir edecek yaptırımlardan kurtulur) ya da Ukrayna'ya ve dünyanın çoğuna karşı, Rusya'nın gücünü yavaş yavaş azaltacak ve onu çökertecek olan sonsuza kadar sürecek bir savaşla karşı karşıya kalır.

İkincisi konusunda çok istekli göründüğü için dehşete düştüm. Çünkü Putin yönetimindeki güçlü bir Rusya'dan daha kötü olan tek bir şey var: Güç için güreşen farklı hizipler ve tüm bu nükleer savaş başlıkları… Parçalanabilecek veya uzun süreli bir iç liderlik kargaşası içinde olabilecek zayıf, aşağılanmış, düzensiz bir Rusya.

Putin'in Rusya'sı başarısız olamayacak kadar büyük değil. Ancak dünyanın geri kalanını sarsmayacak şekilde başarısız olamayacak kadar büyük.” .