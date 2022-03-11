Putin: Yaptırımlardan güçlenerek çıkacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine uygulanan yaptırımların daha yüksek gıda ve enerji fiyatları şeklinde Batı'yı vuracağını ve Moskova'nın bu durumdan 'güçlenerek' çıkacağını söyledi.

Özel operasyon' olarak adlandırdığı Ukrayna işgalinin başka alternatifinin olmadığını belirten Putin, "Rusya, bir anlamda kısa vadeli ekonomik kazanç için egemenliğinden taviz vermeyi kabul edebilecek bir ülke değil." dedi.

Putin, hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle Rusya'daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmede bulunduğu ve televizyondan canlı yayınlanan bir toplantıda, "Bu yaptırımlar her halükarda uygulanacaktı. Bazı problemler, sorunlar ve zorluklar var ama geçmişte bunları aştık, şimdi de aşacağız." diye konuştu.