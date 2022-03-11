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Putin: Yaptırımlardan güçlenerek çıkacağız

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesine uygulanan yaptırımların daha yüksek gıda ve enerji fiyatları şeklinde Batı'yı vuracağını ve Moskova'nın bu durumdan 'güçlenerek' çıkacağını söyledi.

2 Saat Önce
2022-03-11 07:28:01
Putin: Yaptırımlardan güçlenerek çıkacağız

Özel operasyon' olarak adlandırdığı Ukrayna işgalinin başka alternatifinin olmadığını belirten Putin, "Rusya, bir anlamda kısa vadeli ekonomik kazanç için egemenliğinden taviz vermeyi kabul edebilecek bir ülke değil." dedi.

Putin, hükümet yetkilileriyle video konferans yöntemiyle Rusya'daki ekonomik duruma ilişkin değerlendirmede bulunduğu ve televizyondan canlı yayınlanan bir toplantıda, "Bu yaptırımlar her halükarda uygulanacaktı. Bazı problemler, sorunlar ve zorluklar var ama geçmişte bunları aştık, şimdi de aşacağız." diye konuştu.

Rus lider, "Sonuçta tüm bunlar bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve kendi kendine yeterliliğimizin artmasına yol açacaktır." ifadesini kullandı.

Putin, ABD'de petrol ürünlerinde fiyatların Rusya yüzünden artmadığını belirterek "ABD, Rus petrolü ithalatını durdurdu ve artan fiyatlar için bizi suçluyor. Halklarını kandırıyorlar." dedi.

Rusya'nın enerji tedarikinde tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini vurgulayan Putin, "Rusya'ya yönelik dostane olmayan adımlar atan ülkelerde vatandaşlara kemerleri sıkmaları, daha sıkı giyinmeleri tavsiye ediliyor. Kötüleşen durumlarının gerekçesi olarak bize uygulanan yaptırımlara işaret ediyorlar. Bu çok garip, çünkü biz enerji tedarikinde tüm sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz." diye konuştu.

Ukrayna üzerinden Avrupa'ya ulaşan doğal gaz sisteminin tam kapasiteyle çalıştığını belirten Putin, "Bu şaşırtıcı, ancak gerçek." ifadesini kullandı.

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